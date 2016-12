Elena Udrea, la DNA

1

jocul dea vatea scunselea ?!

Am opservat ca an romania cu toti care lucreaza an sistemul statului se prefac ca sunt acizati si stampilati de D NA zis si facut daca stam sa nr. Catti au fost trimis de DNA si cati au ramas zero pur si simplu da dovada mai corupta tara din istoria omeniri care tot cu ue legislatiile si sperantele oamenilor din rand ca an romania sa fie bine a nu fi corup . Coruptia se va termina cand vom fi sub domnia oficial a uniunea europeana astea sunt jocuri interese politice totul de la lemn cupru si rodia muntana bafta cand no sa avem resurse vom deveni cei mai intelingenti a europei ....