Elena Udrea, audiată la DNA

Ştire online publicată Vineri, 21 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Elena Udrea a ajuns la DNA, unde va fi audiată, anunță Realitatea Tv. Aceasta va da explicații în dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2009, fiind acuzată de spălare de bani.xxxMarți, deputații au aprobat solicitarea DNA referitoare la formularea cererii de urmărire penală în acest dosar împotriva Elenei Udrea pentru săvârșirea a două infracțiuni de instigare la luare de mită.În cursul lunii septembrie, procurorii i-au pus sub acuzare pe Gheorghe Nastasia, fost secretar general al Ministerului Turismului, Victor Tarhon, fost președinte al Consiliului Județean Tulcea, suspectați de luare de mită, precum și pe Elena Udrea, pentru săvârșirea a cinci infracțiuni de spălare de bani.Ulterior, procurorii au anunțat că au fost obținute noi probe cu privire la săvârșirea de către Udrea a două infracțiuni de instigare la luare de mită, pentru care se impune extinderea urmăririi penale.Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, a fost pusă sub acuzare și este cercetată sub control judiciar. Este bănuită că a instigat la strângerea ilegală de fonduri pentru plata unor datorii din campanie. De asemenea, sub acuzare a fost pusă și Elena Udrea, care ar fi jucat rolul unui intermediar. Tabloul este completat cu un om de afaceri prosper căruia i s-ar fi cerut mită tot pentru finanțarea campaniei, scrie realitateatv.net