Ele sunt JANDARMERIŢELE litoralului

Femei frumoase și puternice la IJJ Constanța

Ele sunt JANDARMERIȚELE litoralului

Frumusețea din spatele uniformelor sobre: jandarmerițele. Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța se mândreștecu femei puternice, care pot face față oricărei provocări.Mărioara Mitroi și Daniela Plăcintă sunt două dintre reprezentantele IJJ Constanța care afirmă că munca lor este una plăcută și făcută cu drag. Ambele lucrează ca jandarmerițe de șase ani, în urma unui concurs de care își aduc aminte cu drag și mândrie.Mărioara Mitroi are 41 de ani și este plutonier major în cadrul IJJ Constanța. Recunoaște că visul ei era acela de a lucra în Poliția de Frontieră, însă n-a avut sorți de izbândă. Această înfrângere n-a putut decât să o ambiționeze pe femeia-militar, care a decis să încerce și în cadrul Jandarmeriei, unde a reușit.„A fost o oportunitate, au fost doar șapte locuri când ne-am angajat noi și au fost peste 40 de concurenți. Probele sportive nu mi s-au părut grele, deși mă așteptam ca cele mai tinere decât mine să aibă rezultate mai bune. Eu am făcut atletism de performanță în tinerețe. Aveam emoții la partea scrisă, dar învățând pentru Poliția de Frontieră, mi-a fost mai ușor să înțeleg legislația Jandarmeriei”, afirmă jandarmerița.Șase ani, Mărioara Mitroi a lucrat la trezorerie, iar apoi doar pe instanțe.„Fiind instanțe de judecată, oamenii vin supărați de acasă. Sunt zile și zile, însă totul se rezumă la comunicare. Dacă poți să comunici cu ei, indiferent de ce nivel sunt sau ce funcție au, o poți scoate la capăt fără să se întâmple nimic”, explică aceasta.Deși are doi copii, un băiat de 20 de ani și o fată de 18 ani, jandarmerița afirmă că nu i-a fost niciodată teamă că i s-ar putea întâmpla ceva rău.„Nu mi-a fost frică niciodată pentru mine, dar, lucrând aici, ai de-a face cu mulți romi. Pentru acest lucru, uneori sunt rețineri, dar avem un avantaj. În uniformă avem o prestanță, iar în civil, pot să spun că de multe ori nu am fost recunoscută nici măcar de colegii mei. Chiar dacă mai sunt unii care vin și te înjură sau te amenință, dacă știi să comunici cu ei, lucrurile iau o altă întorsătură și nu mai sunt nici ei așa puși pe harță. Dacă nu merge cu vorba bună, atunci încerci să fii ferm și să te impui. Din această cauză, noi suntem mai sobre. Este logic, asta este meseria noastră. Noi nu putem sta la vorbă sau să zâmbim. Avem de-a face cu mulți oameni periculoși și nu ne putem permite să avem alt comportament”, a precizat jandarmerița.Plutonierul major Daniela Plăcintă are 36 ani și o familie frumoasă. Jandarmerița afirmă că tot timpul liber încearcă să-l petreacă alături de familie, mai cu seamă cu băiatul de 11 ani, cu care face temele.Femeia militar lucrează în cadrul IJJ Constanța, pe ordine publică, fiind arondată Secției 3 de Poliție. Lucrează în ture,12/24, 12/48, însă nu se plânge, ci consideră că te poți obișnui în orice împrejurări.„Am vrut să dau la jandarmi de când am auzit că sunt locuri. Am ales această meserie știind în ce mă bag, soțul meu lucrând de mai bine de 13 ani în cadrul Jandarmeriei”, afirmă Daniela.Deși atât ea, cât și soțul său lucrează în cadrul Jandarmeriei, femeia militar afirmă că acest lucru nu este greu deloc și nu constituie un dezavantaj pentru familia sa.„Noi suntem mai mulți, nu patrulez singură, însă pot spune că sunt singura femeie din grupul respectiv. Însă chiar dacă suntem femei, asta nu înseamnă că nu știi să abordezi problema”, precizează jandarmerița.Despre cazurile de care s-a lovit, Daniela ar avea multe de povestit. Însă, din spusele ei, cele mai dificile cazuri sunt executările.„Fiecare caz are gradul lui de dificultate. La început, un caz poate părea ușor, însă nu poți ști cum degenerează lucrurile. Cele mai grele misiuni sunt cele de asigurare a protecției executorilor judecătorești. Asta în-seamnă că trebuie să intri, alături de executori, cu forța în casa cuiva”, explică femeia.Jandarmerița este extrem de mândră că a reușit să își „bată” colegii de breaslă, chiar și pe bărbați.„Pot spune că trag mai bine cu armamentul din dotare decât unii colegi bărbați”, spune aceasta.