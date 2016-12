El este "tatăl" bricului MIRCEA. „Marea nu iartă ignoranţii“

Oamenii mării

El este "tatăl" bricului MIRCEA. „Marea nu iartă ignoranții“

Maistrul militar principal Ion Stoiean are 51 de ani și este șeful de echipaj al bricului "Mircea". Acesta își desfășoară activitatea la bordul navei de mai bine de 13 ani și recunoaște că singura postură în care s-ar mai vedea ar fi cea de om ieșit la pensie. "Dacă nu pui suflet, nu ai ce căuta aici. Îi știu fiecare colțișor și o iubesc", spune maistrul militar principal.Ion Stoiean este căsătorit și are doi copii: o fată care este anul IV la academia de marină și un băiat, care este ofițer trei. Șeful de echipaj al bricului "Mircea" recunoaște că îl "bântuie" dorul de casă atunci când este pe mare. "Dintr-un an, sunt plecat de acasă cam nouă luni. Sentimentul de dor de familie, de casă, vine în timpul plecării. Dacă ziua avem treabă și nu avem timp să ne gândim la nimic, seara, când ajungem în cușetă, atunci vin gândurile și dorul", mărturisește maistrul militar principal.Fiecare colțișor, fiecare poveste și fiecare misiune pe care a executat-o bricul "Mircea" este știută pe de rost de șeful de echipaj, căruia i se luminează ochii ori de câte ori vorbește despre frumoasa sa navă.", povestește Ion Stoiean.Chiar și atunci când vorbește despre cele mai periculoase misiuni, Ion Stoiean nu pare afectat de forțele care pot devasta oricând bricul "Mircea", ba dimpotrivă, spune că are încredere în navă și că o cunoaște mai bine decât oricine."Cea mai periculoasă misiune a fost cea din 2004, când am plecat din Sardinia și, vreme de cinci zile au fost furtuni, aveam valuri de până la 20 de metri. Prova se lăsa în val și te gândeai..., însă se ridica. Atunci, când am ajuns în Las Palmas am pierdut cam un sfert din galion, din cauza forței valurilor. La acea vreme, greutatea a constat în mobilizarea cadeților, chiar și a unora din membri echipajului, însă am trecut cu bine. Au mai fost și alte misiuni periculoase. De exemplu, în 2009, la plecarea din Bermude către Charlestone. Eram în regata și am prins un vânt foarte puternic, navigam strâns, iar pericolul de a se rupe anumite manevre era foarte mare. Atunci ni s-a rupt la prova bompresul. Marea nu iartă ignoranții. Eu știu fiecare colțișor al acestei nave, se poate spune că ne cunoaștem foarte bine. Știu cu cine am de-a face, așa că știu ce poate și ce nu. Așadar, niciodată nu mi-a fost frică, în orice misiune aș fi fost și oricât de periculoasă ar fi devenit marea", afirmă Ion Stoiean.La bordul bricului "Mircea" nu există doar situații tensionate și periculoase. Astfel, marinarii militari se pot relaxa, făcându-și farse și așa numitul "botez"."Botezul este un ceremonial foarte bine stabilit. Ne îmbrăcăm în zei, zeul Neptun de exemplu, în pirați, în nimfe, iar în acest proces îi cătrănim, îi vopsim. Este o activitate pe care n-am scos-o niciodată din plan pentru că este frumoasă. Mereu găsim câte un pretext pentru a realiza asta pentru că este o tradiție deosebită. Avem costume făcute de noi, sunt deosebite. Eu știu că o să li se întâmple, însă este surpriză când și cum li se face botezul. Iar la sfârșit, ca să fie lucrurile bune, marinarul botezat bea un șpriț mai…special, făcut cu apă de mare! Nu vă puteți imagina ce reacții au. Însă satisfacția este mare, pentru că fiecare dintre cei botezați primește un certificat specific, prin care se atestă că a trecut cu bine prin procesul de botez", spune șeful de echipaj."Misiunile pe care le desfășoară bricul Mircea sunt de instrucție. Cadeții care pășesc la noi vin cu un minim de cunoștințe marinărești, iar aici pun în practică ceea ce au învățat și, în plus, mai învață de vreo trei ori, în așa fel încât după o perioadă de două-trei luni petrecută la noi ajung să fie alți oameni. În momentul în care vin, primele informații trebuie să le ia despre navă, adică să știe nava, cu toate denumirile, să știe cum se numește fiecare părticică pe unde calcă, să știe ce au voie să facă și ce nu sau unde au voie să pună mâna și unde nu. După ce le-am explicat aceste chestiuni începe perioada de instruire. Această perioadă constă în cunoașterea tuturor denumirilor și a tuturor manevrelor care sunt necesare velelor și să cunoască velele. Noi avem 188 de manevre, iar fiecare își are rolul bine stabilit. Ei sunt ca un ceas: dacă ceva nu merge se dă peste cap totul. De asemenea, cadeții își desfășoară la bord și aspectele teoretice, de la radare până la motoare și instalații", afirmă șeful de echipaj.