El este „Jandarmul anti-drog!”

3

"Jendarii"...

Asa le spuneau Romanii interbelici, 'rambo-ilor' ce vegheau la linistea burghezo-mosierimii ce lancezeau in Paris, cheltuind banii produsi de sulimea timpului. La '907, jendarii au macelarit tarani Romani, alaturi de militaratii antonescului viitor...maresarla. Daca e 'bun', de ce nu'l consiliaza cu fleru' lui de militian-rambou, pe primul etnobotanic al Kustendgei, recte Sifiliticul Mazarebutu?! Mazarebutu nu e numai alcoolic. E si narcomaniac - este atat de evident, ca si cel mai...'ne-flerat' curcan(militian) poate constata ca smintitul jigano-pesedist ce conduce Kustendgea spre cele mai marete culmi de civilizatie si progres, trage pe nas. --- Lovitura mortala data boborului, de...servitorii natiei, in numar de 588, la "alegeri", m'a determinat sa renunt la lupta intelectuala, prin internet, impotriva CRIMINALILOR politicastro-merdialqaedani - spunandu'mi ca nu mai are niciun rost; ca boborul este prea ametit de...etnobotanice si nu mai reactioneaza la impulsul dreptatii si adevarului. Ceva NEVEROSIMIL, mai mult decat suprarealist, insa, ma obliga sa continui demersul umanist-nationalist luminat - maicuta mea(citat Dan Spataru, cel mai sensibil Lipovean-Misian("Dobrogean") vreodata) m'a protejat amanand sa'mi spuna ca a fost victima unei crime juvenile; fenomen-flagel ce terorizeaza satele Rromarlaniei, de cand Jiganii iliescului au inhatat phuterea "guvernamentala". In ziua de 5 Noiembrie, 2012, sora mamei mele, dadica pentru noi, a plecat la Iisus Christos. A fost inmormantata Miercuri, Noiembrie 7. Vineri, a doua noapte dupa eveniment, la ora 2, maicuta mea a fost trezita din somn, de zgomotul produs de cineva ce incerca sa sparga usa de intrare in casa. Da!! Hoti tineri Rromarlani erau la usa casei maicutei mele! Auzisera ca i'am trimis bani pentru inmormantarea dadicai, si si'au zis s'o jevuiasca! Maicuta mea este curajoasa - a trait o viata grea, dificila, plina de incercari, incepand cu 1954, cand avea 21 de ani. A inceput sa tipe, chemand pe nume fiul si nepotii - idee instanta ce a salvat'o de primul asalt al CRIMINALILOR - s'au speriat crezand ca Adrian, Catalin si Titus sunt in casa, si au fugit. Dar, nu au renuntat. Au asteptat sa vada daca iese cineva din casa, sa prospecteze. Vazand ca nu iese nimeni, CRIMINALII si'au spus ca maicuta mea e singura, si au revenit incercand sa sparga usa casei!! Incercati sa va imaginati starea psiho-somatica in care a fost fortata maicuta mea, de al doilea asalt. Curajul ei nativ a ajutat'o a doua oara - a inceput sa tipe, simuland ca e pe telefon cu vecinii, nea Nelu lu' Mitzel si Steluta, chemandu'i sa vina s'o apere de CRIMINALII ce'ncercau sa sparga usa. A avut noroc maicuta mea! Si a doua stratagema psihologica folosita de sufletul si creierul ei greu incercati, a jutat'o - CRIMINALII au fugit. Pe timpul celor doua incercari criminale, cainele mamei, de rasa cazaca, luptator, s'a luptat cu banditii; criminali ce au reusit sa'l...incolteasca si aproape omorat cu batele - a scapat cu viata, catelul credincios. --- Ceea ce scriu acum, ar trebui sa devina VITAL pentru politicastrii, merdialqaedanii si...curcanii(jendarii) kustendilimani! Pentru mine, fostul primarabiat, Gaborul unguresc Moroszanyi, si actuala primaritziganca, Beloaika, sunt PRINCIPALII CRIMINALI vinovati de atmosfera inumana in care vegeteaza bantustanul Rromarlania, in general, si comuna Karamurat, in particular. Ce credeti voi, oameni buni, cati mai sunteti in Rromarlania, ca a facut Beloaika, de cand CRIMA juvenila a atins cerul, in satele comunei?! A cerut ca un curcan sa fie detasat la Tasaul. "Bine" gandit. Dar, ce urmeaza ii poate DEZAMAGI si pe suporterii jendarului Dili, oh, pardon, Gili - curcanul, odata detasat la Tasaul, numai pe timpul zilei, a pus ochii de...etnobotanic pe o copila din clasa a opta, incercand s'o abuzeze sexual(!?!) Da! Coane Fanica! "Politistul" Rromarlan, urmand 'iezemplu' prim-sinistrului Poanta, ucigasul moral al procurorului Panayotis, s'a dat la o copila de paishpe ani! --- Voi posta acest material si pe 'Telegraf'. Va rog sa'i avertizati pe Beloaika si Moroszanyi Jiganul-pesedist(se pare ca TICALOSUL fost militarat ceausist, e 'derector' la "aeroport", acum) sa IASA DIN TRANSA INDUSA de etnobotanice, si sa actioneze impotriva Crimei! Inainte de a o agresa pe tzatza Florica lu' Barzan, pentru 400 de lei pensie, criminalii au incercat s'o jevuiasca pe maicuta mea!! Pentru aceasta crima, vor plati - NEGRESIT -, Beloaika liberabiata si Jiganul Moroszanyi! Grijania voastra de animale! In frunte cu...jendaru' Dili, pardon, Gili. --- P.S. Fost coleg din scoala profesionala. Ne stim din 1970. Dupa rascoala, maicuta lui a fost gasita moarta in casa ei. Tragedie de nedescris! A fost abuzata si ucisa de CRIMINAL! Copiii ei, trei baieti si doua fete, nu au vrut sa mediatizeze tragedia - si'au spus, ca "omul" criminal va fi fost pedepsit de Dummnezeu! --- Beloaika-liberabiata si Moroszanyi Gaborul-unguresc, ar putea s'ajunga record in Guinness Book - primii Rromarlani trasi in teapa, pe dealu' Dolofacu, de catre...bashitleristi!