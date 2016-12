Şeful Poliţiei Municipiului Constanţa, EMILIAN PÂRVU, a răspuns întrebărilor tale!

Șeful Poliției Municipiului Constanța, EMILIAN PÂRVU, a răspuns întrebărilor tale!

Șeful Poliției Municipiului Constanța, comisarul șefa fost prezent astăzi în redacția Cuget Liber pentru un. Vă mulțumim pentru întrebările adresate. O mare parte dintre răspunsuri le puteți citi mai jos.1. Ce se face pentru starpirea bisnitei de tigari din statia RATC de la Gara Constanta? Ce se intampla in apropierea Garii Constanta, in statia RATC nu este demn de un oras european. Nu erau de ajuns tonetele de flori si verdeturi, mai nou a aparut si unul care vinde, pe o masuta de joasa inaltime, FARFURII! Cum sa vinzi vesela intr-o statie de autobuz??? Si bineinteles, coloratii care te imbie sa cumperi prostii la 1 leu/bucata. Dar cel mai deranjanta este prezenta bisnitarilor de tigari. Iertati-mi exprimarea, dar zona "colcaie" de astfel de personaje! Si le merge atat de bine ca si-au divizat bucatica aceea de trotuar, unii vand numai in dreapta statiei de autobuz, altii numai in partea stanga, ba chiar se lucreaza si in schimburi, unii de dimineata, altii seara! In permanenta sunt 8 - 10 bisnitari! De ce nu vine mai des o masina prin aceasta zona?(răspuns valabil pentru toate întrebările legate de zona Gării CFR)2. In km 4-5 BAR SAFARI se face contrabanda cu tigari de ani de zile,sustinut de politist din sectia 5, cel care anunta cand vin supracontroale. Da amenzi la batranei care vand ce au prin curte si langa el se face trafic.DL, P.....,este sustinut de cadre superioare? Intrebati an cartier cine este subalternul dv,si cu ce se ocupa.Emilian Pârvu: Am recepționat cu maximă seriozitate mesajul dvs. Pentru alte amănunte vă stau la dispoziție la sediul Poliției Municipiului Constanța. Oricum voi dispune verificări în acest caz.3. De orice se ocupa politia din km 4-5, dar de linistea si siguranta cetateanului... LIPSA. Este ultima lor grija, nimeni nu face reclamatie, le este mai frica de politisti decat de traficanti sau camatari.4. Exact in intersectia dintre strazile Stefan cel Mare si Atelierelor, vizavi de Politia municipiului Constanta, sunt de ani de zile niste bisnitari de telefoane mobile. Considerati ca face cinste Politiei municipiului Constanta faptul ca baietasii acestia sunt de ani buni in locul respectiv?5. De ce se permite circulatia vehiculelor cu tractiune animala in municipiul Constanta?Nici o autoritate locala nu se implica in stoparea acestui fenomen?....Sau e o situatie normala pentru un oras turistic?6. Ne-am saturat de ei, de injuriile lor adresate copiilor nostri care se joaca in parculetul din zona, de caii, caprele si poneii care sunt lasati in voie sa pasca (dezlegati) pe langa blocuri, de curvele care in fiecare seara satisfac clienti pe la geamurile noastre (prezervative folosite gasiti pe toate aleile), scandaluri si muzica la maxim in fiecare zi. Intrebarea mea este: Politia va interveni doar in cazul in care noi locatarii vom pormi un nou razboi civil (cum au mai fost in zona) si cineva va fi ranit?7. Domnule comisar, cat timp dureaza o investigatie, furt din masina in cazul meu, pana ce politia da un verdict in dosar? Mi-a fost furat laptopul din masina acum doi ani si nici pana in ziua de astazi nu a fost solutionat cazul. Exista sanse de reusita in asemenea cazuri? cate furturi din autoturisme ati solutionat in ultimul an?Emilian Pârvu: Teoretic, o investigație într-un dosar în care se fac cercetări pentru identificarea autorilor durează tot atât timp cât făptuitorul poate fi tras la răspundere. În cazul de față, fiind vorba de un furt, zece ani. Totuși, polițiștii cunosc procedurile de lucru, iar ei sunt obligați să desfășoare un set de activități de investigare și cercetare cum ar fi: cercetarea la fața locului, verificarea și valorificarea informațiilor, exploatarea urmelor criminalistice, căutarea bunurilor sustrase ș.a.m.d., iar dacă acestea nu dau rezultate într-un termen de șase luni până la un an, cercetările se vor relua numai în cazul în care apar elemente noi care să conducă la identificarea autorului. Vă pot spune că în primele cinci luni ale acestui an, în 21 de cazuri reclamate inițial cu autor necunoscut, făptuitorii au fost identificați și trimiși în judecată, iar în alte 15 cazuri autorii au fost prinși în flagrant delict. Pentru a vă lămuri complet cu privire la stadiul cercetărilor în dosarul dvs., vă rog să contactați ofițerul de caz.Chiar nu se poate face nimic cu indivizii care isi fac veacul in piata grivitei, care asteapta victimele sa faca cea mai mica greseala pt a le ataca? Domnule comandant, vi se pare normal ca in anul de gratie 2013, unui constantean sa ii fie teama, pentru propria viata si securitate, sa iasa ziua in amiaza mare pana la piata?9. Va rog sa imi spuneti si mie, ca cetatean, de ce nu e bine sa cumpra tigari de la bisnitari? exista riscuri, pericole?Emilian Pârvu: A cumpăra orice fel de bun de la persoane neautorizate generează multiple riscuri dintre care aș putea să amintesc: bunul respectiv este contrafăcut, poate proveni dintr-un furt sau altă infracțiune, cumpărătorul poate fi tras la răspundere pentru încurajarea activităților ilicite. Vă recomand să achiziționați bunurile de la comercianți autorizați și numai în acest fel veți putea contribui la reducerea fenomenului.10. Baietii de la gara sau din alte zone care fac trafic cu tigari sunt bineveniti si atat timp cat tigarile in romania au pretul pe care il au si comparativ cu salariile costa pentru o persoana/luna intre 10-50% din salariu atunci eu personal ii sprijin si am cumparat tigari "la negru" ca multi altii iar parerea asta nu este doar a mea, sunt o gramada de fumatori care isi cumpara viciul la negru si politisti care cumpara tigari din abator de ex. aia cu tarabele lor daca ar avea o marfa cat de cat calitativa si variata sau macar interesanta atunci sunt ok dar nu sa stea cu taraba in mijlocul drumului ci cat de cat organizat. sunt si prin afara cu duiumul dar marfa pe care o dau astia la "1 leu" a picat pana si testele de calitate ale "fabricii" din china unde au fost produse. problemele sunt altele: hotii de prin zonele binecunoscute: gara, autogari, piete, in general zone aglomerate ca sa nu mai zic de autobuze unde se fura de se sparge. sincer, o parte din ei ii stiu eu din vedere si nu ma intereseaza prea mult cu cine imi petrec calatoria pana la coborare dar ii vezi destul de des. telefoane, portofele, posete si mai stiu eu ce, dispar zilnic. de ce nu face politia un program de educare al populatiei cum sa se protejeze de hoti, in sensul masurilor de preventie, nu sa sara la bataie. si nu ma refer aici la vesnica pomenire: nu vorbiti la mobil pe strada, in autobuz etc. pai e TELEFON MOBIL, ata se presupune sa faci cu el ca asa stai si vb doar de la fixu' de acasa. un parteneriat cu o firma de telefonie mobila, implementarea de gps tracker(care exista dar mai bine te lasi pagubas pana isi da politia acordul) facil, sisteme de blocare a mobilului de la distanta cu avertizare sonora(cautati pe youtube: Mobile tracker / anti-theft for Android phone with Avast) asigurarea smartphoneului in caz de furt etc. cu toii suntem destul de atenti dar sunt momente cand te concentrezi la altele, e aglomerat, compostezi biletul ai mai multa grija de portofel etc si aceste clipe sunt speculate de hoti. explicatile oamenilor ca la urcarea in autobuz a calatorilor e sansa cea mai mare pentru a fi "vaduvit" de obiecte personale.11. Referitor la furturile din buzunare, din autobuze sau piete - hotii ii stiu deja pe politisti, asa ca prevenire cu politisti in civil sau prinderi in flagrant mai greu. Propunerea mea este sa procedati altfel: pe sistemul detasatilor care va vin in timpul verii, aduceti studenti de la Academia de Politie sau de la scolile de agenti si puneti-i sa se plimbe toata ziua prin autobuze, prin piete, pe plaja. Asa isi formeaza si ei ochiul, mai prind si hotii in flagrant, si toata lumea este multumita.12. Ma poate trage pe dreapta un politist care nu este de la rutiera, ci de la ordine publica?Emilian Pârvu: Da, orice polițist are acestă competență, cu precizarea că doar polițiștii de la Rutieră pot aplica sancțiuni contravenționale la OUG 195.Sambata, 29 iunie, orele 10,00, doi agenti de politie care, presupun eu, ar fi trebuit sa fie in patrulare, caci erau imbracati in uniforma si erau cu masina de serviciu, isi serveau cafeaua pe terasa la Zorile. Masina parcata in fara restaurantului, iar ei admirau marea, in timp ce se delectau cu o cafea. Nimic in neregula, dar nu se poate sa depene amintiri si sa admire peisajul in timpul liber?14. As dori sa ne spuna dl. comisar sef Parvu ce avere are!Emilian Pârvu: Averea mea este publicată site-ul Poliției Române, www.igpr.ro, la secțiunea Declarații de avere.15. Buna ziua.Sunt unul din absolventii sectiei de Politie Locala de la Ovidius. Domnule comisar, cand vor iesi posturi la Politia Locala din Constanta?sau cand se fac incadrari directe la IPJ Constanta?16. Am facut nenumarate sesizari atat la Primaria Constanta, Politia Locala, IPJ Constanta si Sectia 5 de Politie privind problemele pe care le intampinam in fiecare zi cu Paraipan Ionel si totusi nu s-a luat nicio masura. Creaza probleme aproape intregului bloc, are un numar impresionant de plangeri dar efectiv totul ramane in pom iar noi dezgustati de nepasarea celor ce ar trebui sa ne protejeze. Acest personaj isi atribuie intreaga parcare din fata blocului, si pe o parte si pe cealalta a strazii, iar eu nu de mult am fost blocata de ambele autovehicule ale sale, fiind privata de dreptul de a circula liber pe drumurile publice, si oricat am incercat sa trag un semnal de alarma m-am lovit de un zid impus de autoritati cum ca a fost o simpla intamplare si nu se pot lua masuri intrucat era duminica ora 20.00. Legea s-a schimbat dupa acest caz pentru ca s-a stabilit o distanta minima intre 2 autovehicule dar eu in continuare sunt la mila si cheful dumnealui cand vreau sa parchez. Incerc sa aflu cand vor fi amenajate parcarile pe Varful cu Dor si nu primesc niciun raspuns. Am sesizat autoritatile cu privire la faptul ca isi spala frecvent masina in fata blocului sau face gratare, isi coace vinete omul in fata geamurilor noastre dar inca o data mi s-a dovedit lipsa de interes pentru ca nu erau echipaje pentru acest gen de sesizari iar meciul de fotbal din orasul nostru era mai important. Cum ma puteti ajuta, pe mine si pe ceilalti locatari ai acestui bloc, astfel incat acest om sa poata respecta drepturile noastre? Va stau la dispozitie cu orice alte detalii privind cele mentionate si indraznesc sa sper ca puteti arunca o privire peste acest personaj. Multumesc!Emilian Pârvu: Mulțumesc, voi verifica sesizarea dvs.