Şeful Poliţiei Municipiului Constanţa, comisarul şef Radu Ungureanu, a cerut pensionarea

Măsurile guvernanților scot profesioniștii din sistem

Șeful Poliției Municipiului Constanța, comisarul șef Radu Ungureanu, a cerut pensionarea

Printre măsurile de austeritate cuprinse în memorandumul semnat de Guvern cu FMI, UE și Banca Mondială este prevăzută și înghețarea pensionărilor anticipate începând cu data de 1 iunie 2010. Drept urmare, mai mulți polițiști profesioniști și cu experiență din Constanța, care și-au făcut deja socotelile cu cât vor mai rămâne după ce le vor scădea salariile cu 25% și care se încadrează în condițiile unei astfel de pensionări au făcut rapoarte că-tre superiori pentru a trece în rezervă. Mai mult, unii dintre ei au ales această variantă și pentru că sunt supărați că nu au toate mijloacele necesare desfășurării activității în condiții cât mai bune. Printre cei care au solicitat pensionarea se află și șeful Poliției Municipiului Constanța, comisarul șef Radu Ungureanu. Fost șef la Cercetări Penale în cadrul IPJ Constanța, comisarul șef Radu Ungureanu, a câștigat concursul pentru funcția de la Poliția Municipiului Constanța în urmă cu cinci ani. „Este adevărat. Vreau să ies la pensie. Am făcut raport la IPJ Constanța pentru că întrunesc toate condițiile de pensionare. Sper ca cererea mea să fie aprobată până la data de 31 mai 2010“, a declarat comisarul șef, Radu Ungureanu. Și șeful Poliției Medgidia, comisarul șef Vasile Dăogaru, este pe picior de plecare de la cârma instituției pe care o conduce. „Încă mă mai gândesc ce să fac. Deocamdată, nu am luat nicio decizie. Lunar câștig 4.800 de lei, deci, după diminuarea cu 25%, vor mai rămâne 3.600 de lei” a decla-rat comisarul șef Vasile Dăogaru. În schimb, adjunctul său, comisarul Petru Meteleț, este hotărât să iasă la pensie, iar ieri, a făcut raport în acest sens, către superiori. Cereri pentru pensionarea anticipată au mai făcut și câțiva șefi de birouri de la IPJ Constanța. În altă ordine de idei, contactat telefonic, șeful Poliției Mangalia, comisarul șef Nicolae Pescaru, a infirmat zvonul potrivit căruia ar fi cerut și el pensionarea anticipată. „Nu am solicitat așa ceva. Mă simt în putere și nu mă văd, deocamdată, la pensie. În momentul de față, salariul meu lunar este de 4.000 de lei, iar după aplicarea reducerii cu 25% vor mai rămâne 3.000 de lei. Chiar și în aceste condiții, nu voi renunța la meseria mea, așa că nu am de ce să mă pensionez mai devreme” a spus șeful Poliției din Mangalia. Pe de altă parte, ieri, la Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Constanța (IJPF) a existat o singură solicitare pentru pensionarea anticipată, aceasta fiind făcută de comisarul șef Laura Radu, de la Biroul Tehnic. Este posibil ca în zilele următoare să facă raport de pensionare și unul dintre adjuncții șefului IJPF Constanța, comisarul șef Dumitru Sima, adjunct logistică la IJPF Constanța.