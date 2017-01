Şeful forţelor americane din Europa, la baza de la Kogălniceanu

Șeful forțelor americane din Europa, la baza de la Kogălniceanu

Comandantul forțelor militare americane din Europa și al Armatei a VII-a a S.U.A., generalul David McKiernan, se află în această perioadă în vizită la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, unde se desfășoară exercițiul trilateral „Proof of Principle", potrivit mr. Troy Darr, purtătorul de cuvânt al Joint Task Force-East (JTF-E). Gen. McKiernan este cel care, în martie 2003, a comandat toate trupele de uscat ale armatei Statelor Unite care au participat la operațiunea „Iraqi Freedom", ce a dus la înlăturarea regimului lui Saddam Hussein. McKiernan a mai comandat, în cariera sa, Divizia 1 Cavalerie (1999 - 2001) și Armata a III-a americană (2002 - 2004), pe timpul conflictului din Golf. Generalul american are experiență în mediul balcanic încă din anii 1990, când a participat ca ofițer de stat major și, ulterior, ca adjunct al șefului de stat major la operațiunile armatei americane în Bosnia, Albania și Kosovo.