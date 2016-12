Şeful DNA Constanţa le cere cetăţenilor să nu mai tolereze corupţia!

7

Exista persoane care nu tolereaza coruptia

Exista persoane care de 20 de ani sesizeaza fapte penale comise de cuplul G.Amza-Zoia Apostolescu, dar nu sunt auzite, dandu-i-se puteri din ce in ce mai mari acestui cuplu. Sunt de felicitat autoritatile care au inceput sa taie din tentaculele mafiei din invatamant. Ar fi logic si normal ca procurorii sa lamureasca si urmatoarele NECLARITATI aparute in instanta, in speta Amza G: 1. Care este legatura intre aparitia materiala, reala, simultana, in masina lui Amza a unor bani, sisimultan cu existenta in masina a domnisoarei Zoia, care in nici un caz nu trebuie considerata ca fiind un heruvim nevinovat, aducator al vestii ca un baiat invizibil pentru instanta (ca de altfel si două femei neidentificate in nici un fel, care ar fi venit la ușa camerei de hotel unde se cazase si carora le-a refuzat colaborarea – asa cum ar rezulta din POVESTEA lui Amza) ar fi lasat un catalog Oriflame (catalog foarte interesant pentru femei, nu pentru baieti!!!) si nu i l-a inmanat domnisoarei Zoia, care era in masina cand, chipurile ar fi venit baiatul, si ca aceasta domnisoara nu l-a atins decat in drum spre Bucuresti (nu spre Saturn??)! Realitatea s-ar putea sa rezulte cu totul alta decat cea a neimplicarii ei active in acea speta…. ci dimpotriva, a necesitatii nedespartirii lor si dupa incarcerarea lui Amza!!!! Pentru aceasta ar fi necesara insa luarea ei la intrebari, sub prestare de juramant si cu solicitarea dovedirii spuselor ei. Ar putea rezulta ca ea este chiar persoana care a premeditat toata closcaria. Nu ar trebui exclusa nici varianta posibilitatii detinerii (cel putin temporar) a unei chei a masinii de catre ea, nemaiacordandu-se o atentie exagerata variantei aiuristice conform careia Amza ar fi lasat masina descuiata. 2. Cum se face ca dintre toate cadrele didactice ale catedrei pe care o conducea Gh. Amza, doar d-ra Zoia, care in site-ul catedrei conduse de Gh. Amza figureaza ca „secretara cabinet șef de catedră” (si este cunoscuta a fi de vreo 30 de ani ca Zizy – „colega” apropiata profund a lui Gh. Amza) a fost desemnata ca presedinte de comisie de bacalaureat, in aceasta sesiune de examen? Daca exista si altele, cate dintre acestea – in apropiere de Mangalia si Saturn? Si, relativ la numirea ei ca presedinte de comisie de bacalaureat, ar trebui sa dea cu subsemnatul si persoana care a facut desemnarea ei, anume acolo si nu pe undeva pe la Oradea si in ce imprejurari s-a facut aceasta desemnare?? S-ar putea vedea pana unde se intind tentaculele traficului de influenta al „caracatitei” Amza. 3. Unde a fost cazata Zoia, oficial, in noptile in care Amza nu a dus-o la Bucuresti, fiind cazat la hotel; de asemenea: cine si cat i-a platit cazarea? Probabil ca nimeni nu si-a inchipuit ca domnia ei a facut zilnic naveta la Bucuresti!!!! Cumva la vreo „veche cunoștință”, cu legaturi directe si profunde cu frauda???? 4. Cu ocazia studierii „minunii” existentei colegei Zizy in arealul fraudei din speta respectiva (MACAR ABIA CU ACEEASTA OCAZIE) s-ar putea interesa cineva si cum anume s-a realizat obtinerea de diplome de catre Zoia Apostolescu (eventual prin falsuri si trafic de influenta) numai dupa ce a fost desemnata de Gh. Amza simultan si ca secretara a catedrei sale si ca secretara a departamentului de subingineri al Politehnicii (pe care Gh. Amza il conducea la un moment dat) dar si ca studenta la acest departament, unde, avand pe mana toate documentele de scolarizare ale departamentului si fara a absenta nici o zi de la serviciul ei de secretariat simultan in cele doua locuri, in conditiile in care in POLITEHNICA nu existau cursuri si nici examene fara fracventa, a devenit in timp record subinginer, apoi, urgent inginer si apoi chiar doctor inginer si este acum si sef de lucrari universitar si presedinte de comisie de bacalaureat (desigur, prin proceduri legale, in care Amza era „capo di tutti” sau doar facea abuziv unele contraservicii celor ce semnau documentele)???