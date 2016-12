Şeful CSM spune că interpretarea Constituţiei trebuie să o facă juriştii şi nu Băsescu

Șeful CSM spune că interpretarea Constituției trebuie să o facă juriștii și nu Băsescu

Ştire online publicată Luni, 08 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele CSM, Lidia Bărbulescu, a declarat, sâmbătă, că textele constituționale indicate de Traian Băsescu privind numirea procurorilor sunt exacte, numai că interpretarea trebuie făcută de juriști, nu de șeful statului, precizând că politicienii trebuie să depolitizeze justiția. Lidia Bărbulescu a afirmat că scandalul privind respingerea Monicăi Șerbănescu este gratuit. Astfel, președintele CSM a spus că Șerbănescu, propusă de ministrul Cătălin Predoiu pentru șefia DNA, s-ar fi descurcat bine la audierea sa, joi, în Secția de procurori a Consiliului, deși procurorul general și alte persoane prezente la ședință au criticat prestația acesteia. „Din punct de vedere profesional, s-a descurcat bine. Am înțeles din media și din spusele colegilor, tot din media, că s-a descurcat bine. A cântărit foarte mult faptul că doamna procuror era specializată ca procuror de judiciar. Nu vă ascund faptul că cei cinci colegi ai mei care formează secția de procurori sunt procurori anchetatori. Cred însă că sunt multe chestiuni procedurale pe care doamna Șerbănescu ni le-ar fi putut împărtăși. Nu a avut contracandidați, ceea ce iar nu mi se pare în regulă”, a declarat Bărbulescu. În acest context, șeful CSM a criticat procedura de numire a procurorilor-șefi, în care CSM are doar vot consultativ. „Problema este că nici din 2003 legiuitorul constituant nu a dorit să își ia mâna de pe justiție. Avem în Constituție articolul 32, parcă alineatul ultim sau primul, care spune că procurorii își exercită atribuțiile sub autoritatea ministrului justiției. Nici măcar nu a dorit să circumscrie că această autoritate să fie una administrativă și, de aceea, în ecuația propunerilor de numire nu putem să excludem implicarea ministrului”, a spus Lidia Bărbulescu, comentând vo-tul senatorilor juriști, care l-a exclus, joi, pe președintele Băsescu din decizia numirii procurorilor-șefi. „Dacă se dorește o justiție independentă (...), oamenii politici să o depolitizeze!”, a spus șeful CSM. În ceea ce privește declarația șefului statului, care a făcut trimitere la Constituție atunci când a fost întrebat de modificarea adoptată de Comisia Juridică din Senat, Lidia Bărbulescu a spus că interpretarea legii fundamentale nu trebuie făcută de președinte. „Textele indicate de domnul președinte, ieri (n.r. vineri), sunt foarte exacte, numai că interpretarea nu trebuie să o facă domnul președinte, ci trebuie să o facă juriștii”, a comentat șeful CSM. Deși CSM a fost criticat de Comisia Europeană prin raportul de țară din iulie, Lidia Bărbulescu a afirmat că, de fapt, Consiliul nu a știut să își prezinte rezultatele bune. Ea s-a arătat convinsă că CSM va putea duce la îndeplinire toate cerințele Comisiei. Președintele Traian Băsescu a declarat, vineri, că așteaptă un răspuns din partea ministrului justiției în ce privește propunerea pentru șefia DNA, sugerând că acesta ar trebui să vină cu o altă nominalizare în locul Monicăi Șerbănescu, dacă are ca prioritate servirea interesului național. „Aș aștepta eu un răspuns de la el dacă are ca prioritate servirea interesului național sau alte interese“ a replicat șeful statului, întrebat de ziariști ce răspunde ministrului justiției în legătură cu nominalizarea Monicăi Șerbănescu pentru șefia DNA.