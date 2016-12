Şeful celui mai eficient Inspectorat al Poliţiei de Frontieră din ţară, pe „lista neagră“ a chestorului Nelu Pop

Șeful celui mai eficient Inspectorat al Poliției de Frontieră din țară, pe „lista neagră“ a chestorului Nelu Pop

Șeful Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța și mai mulți ofițeri din cadrul instituției sunt cercetați de superiorii de la București pentru mai multe deficiențe descoperite în urma unor controale. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, „în ultimele trei luni, din dispoziția inspectorului general, chestorul principal de poliție Nelu Pop, ofițeri specializați au efectuat mai multe controale, inopi-nate sau tematice, la 10 inspectorate județene, în urma deficiențelor constatate fiind dispusă cercetarea prealabilă a 14 ofițeri cu funcții de conducere”. Printre aceștia se numără și comisarul șef Adi Tobă, șeful Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Constanța. În urma controlului, ofițerii de la București ar fi descoperit o serie de abateri „privind exercitarea actului managerial, precum și deficiențe majore în activitatea de combatere a migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, fapt ce a condus la înregistrarea unor rezultate scăzute în domeniul operativ”. Ca urmare a celor constatate, conducerea Inspectoratului Ge-neral al Poliției de Frontieră a dispus cercetarea prealabilă, pentru deficiențe manifestate în exercitarea activităților manageriale și pentru neglijență în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a comisarului șef Adi Tobă și a altor colegi de-ai acestuia din țară. Totodată, ca urmare a deficiențelor constatate pe linia organizării și planificării activităților specifice, au fost atenționați 11 ofițeri din cadrul IJPF Constanța, IJPF Giur-giu, IJPF Iași și IJPF Suceava. Comisarul șef Adi Tobă nu comentează decizia superiorilor Controlul care a avut loc în urmă cu aproximativ o lună la Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Constanța a vizat verificarea practicii și a situației disciplinare la nivelul instituției. Deși nu s-au înregistrat cazuri de indisciplină ori alte probleme deosebite - IJPF Constanța fiind, în ultimii ani, pe primul loc pentru rezultatele deosebite înregistrate -, iată că acum, brusc, a ocupat un loc fruntaș pe „lista neagră” a șefilor de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Comisarul șef Adi Tobă, șeful IJPF Constanța, unul dintre cei vizați de control, ne-a spus că nu face niciun fel de comentariu privind măsurile anunțate în presă că s-ar fi luat în privința sa. „Nu comentez până nu vine Comisia (n.r. - care va fi abilitată să efectueze cercetările prealabile în ceea ce privește constatările cuprinse în raportul ce a urmat imediat așa-zisului control de acum o lună)” - ne-a spus comisarul șef Adi Tobă. Numai că respectiva comisie ar putea veni în 90 de zile de la efectuarea constatărilor care au dus la deciziile făcute publice, ieri, de IGPF, timp în care asupra unor persoane vor plana anumite suspiciuni. Abia după finalizarea cercetărilor prealabile ar putea fi luată o măsură disciplinară sau se poate constata că acuzele aduse sunt nefondate. Oricum, modalitatea de control și măsurile luate - cel puțin până în prezent -, cât și faptul că, dintr-o dată, cel mai bun Inspectorat al Poliției de Frontieră „excelează”, din senin, la capitolul indisciplină și corupție, dau de înțeles că există interese ascunse și că se dorește o eventuală „decapitare” a comenzii constănțene a instituției. „Să aduci deșeuri de lemne, când țara are atâta pădure...” (?!) Pentru a vedea mai exact care sunt învinuirile aduse șefului Poliției de Frontieră Constanța, l-am contactat telefonic pe chestorul Nelu Pop, șeful Inspectoratului General. Acesta ne-a declarat că, la Constanța, rezultatele obținute de polițiștii de frontieră ar fi fost „sporadice”, iar activitatea lor în portul Constanța ar fi fost total necorespunzătoare. Tot Pop ne-a spus că nici la capitolul corupție, polițiștii de frontieră constănțeni nu ar sta prea bine, dar nu ne-a dat exemple concrete în acest sens. El a amintit de cazul privind traficul cu peste o tonă de cocaină, descoperit în portul Constanța, în luna ianuarie a acestui an, unde polițiștii de frontieră ar fi trebuit, potrivit chestorului Pop, să analizeze mult mai temeinic documentele de însoțire a mărfii. „Să aduci deșeuri de lemne, când țara are atâta pădure...” (?!) ne-a spus chestorul Pop, dând de înțeles că polițiștilor de frontieră trebuia să li se pară ceva suspect în faptul că în țară intra un transport de lemne. O explicație cel puțin hilară… Trebuie să mai spunem că, până nu demult, Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră era unul bine-văzut și cu rezultate foarte bune. Dintr-o dată, în urma unui control de o zi și jumătate, totul s-a schimbat. Chestorul Pop ne-a mai spus că își pune mari speranțe în activitatea Direcției Operative înființată special pentru a monitoriza situația în portul Constanța. Noul organism va avea, la rândul lui, un birou de control fizic, pentru ca transporturile ilegale să fie depistate mult mai ușor.