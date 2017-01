Şeful atelierului auto de la Socep, victima unui accident de muncă

Șeful atelierului auto de la Socep, victima unui accident de muncă

Un muncitor al societății Socep a fost transportat, ieri, în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce, în urma exploziei unei roți sub presiune, a fost lovit de un obiect metalic la cap și torace. Potrivit lucrătorilor Serviciului Poliției Port Constanța, incidentul a fost semnalat, prin 112, la ora 12,50. Oamenii legii au fost anunțați că, în incinta unui atelier de reparații auto din cadrul Socep, a fost accidentat șeful de tură al atelierului, Constantin Telișcă, de 52 de ani, din Constanța. Acesta, împreună cu Dumitru Timoc, de 34 de ani, conducător de utilaj, efectua o pană de cauciuc la o automacara. Polițiștii spun că, la desfacerea roții, aceasta fiind sub presiune, cauciucul a explodat, iar un obiect metalic din componența lui l-a lovit în cap și torace pe Telișcă. Bărbatul a fost transportat, în stare de inconștiență, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, cu multiple traumatisme. Din fericire, la scurt timp, el și-a revenit, iar starea sa, la închiderea ediției, era stabilă. Cercetările sunt continuate de ITM Constanța și specialiști în Protecția Muncii din cadrul Socep SA Constanța.