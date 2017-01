Şefi noi la instanţele de judecată din Constanţa

1

Razboi impotriva nedreptatii

Ni s-a declarat un razboi? Da, ca si in anul 1940 Franta, valorile ANR, valorile in general au fost atacate. Degradarea sistemului in Romania a inceput dupa 1944 si se leaga de comunizarea si rusificarea Romaniei. Strategia de aparare a ANR a fost defectuoasa ori nu a fost realizata. E in lupta un nou anr pe care eu cel putin nu il mai recunosc cu vechiul ANR Fiecare se gandeste ca asta nu i se poate intampla lui , ori se gandeste numai atunci cand este vorba de el.Iata greseala strategica franceza:blindatele – a se citi valorile au fost atacate „piecemeal" bucata cu bucata.( Cf Charles de Gaulle- Memorii de razboi) Dar sint multi de „ el" de cazuri individuale care adunate fac un caz colectiv, un adevarat conflict de munca intre slariatii ANR si sistem. Va propun ca in urmatoarele zile sa ne manifestam parerea,(fiecare poate sa vina cu o idee de manifestare impotriva nedreptatii de acum si spulberarii vechiului ANR- ganduri pe care stiu ca le ageti mai mult sau mai putin toti, chiar si „killerii”- „executantii” de tip neocomunist-nazist cu care in viitor chiar nu se poate intrevede democratie) opozitia printr o greva de tip japonez si o pauza intre 11 55 -12 35 pentru a demonstra sistemului ca nu ne impresioneaza , ca sintem impotriva si ca sintem in lupta cu sistemul . Alegerile nu sint numai in Parlament si ele au oricum consecinte direct asupra situatiei din ANR. Exista 700 de oameni in ANR si 10 -20 in conducere-sistemul. Va intreb cine este ANR? Acei 10 oameni ? Ca si in Germania de est 1989 raspunsul este NOI SINTEM !..noi sintem poporul spuneau germanii si noi sintem ANR spun oamenii, fara de care bineinteles ANR insasi nu poate exista. Mi s-a facut o nedreptate, o inscenare de cel mai josnic tip si totusi eronata, cu privire la numerotarea dosarelor pentru arhiva..patetic nu-i asa ? si ca in trecut cand oamenii apelau la judecata Sfatului oamenilor buni si batrani apelez la sfatul oamenilor din ANR si la Justitie-Tribunal , mai ales ma adresez celor ce au fost nedreptatiti , dati afara ori care si-au pierdut locurile de munca?care simt ca „asa nu se mai poate!” Si va intreb Cat o sa mai rabdam ? cat o sa mai rabdam nedreptatea? Sa stiti ca legea este de partea noastra!de aceea facem Declaratie de razboi impotriva nedreptatii! Va chem la lupta prin toate mijloacele posibile: greva, actiuni sindicale, actiuni administrative si actiuni in justitie, actiuni sociale , presa discreditarea acestor mijloace murdare de a face administratie care vor fi anihilate in curand chiar daca peste cateva zile sau 1 an sau 2 . Ati vazut cum oamenii –colegii nostri de la APC au stiut sa lupte 3 luni ? ANRul e mai prejos de cat APC?Nu cred!.. Desi nu ne place si avem psihologia „asta nu mi se poate inampla chiar mie” gandeste te ca „maine poti fi tu”! NOUL ANR VREA SA FACA LEGEA ..FARA LEGE ..FARA CONSILIERII JURIDICI DE LA JURIDIC. –Juristii sint dati afara in cateva zile. In mai putin de o luna 2 juristi au fost dati afara mai mult sau mai putin mascat.Toti sefii de la Juridic, Tehnic si Personal si-au dat demisia in cateva zile mai mult sau mai putin voluntar. Iar in mai putin de o luna au fost „fabricate” doua comisii, ambele nelegale si peste termenul de 30 de zile prevazut de legea 53/2003 pentru a sanctiona, pentru a fi dat afara al treilea din 5 juristi.Al patrulea jurist a renuntat la dreptul de a semna toate actele ANR pentru a nu –si asuma responsabilitatea a ce urma. Numai ca de data asta s-a incalcat legea.Numai ca de data asta o sa plateasca! Tocmai pentru ca s-a depasit termenul legal nu voi recunoaste nicio o asa zisa „sanctiune” la adresa mea pentru ca legea prevede ca orice masura luata peste termen este lovita de nulitate absoluta. E timpul pentru o noua revolutie! Vreau sa –mi aratati ca nu e asa cum a zis un prieten al Presedintelui Basescu : ANR E ATAT DE CORUPT INCAT pentru ca anr sa fie reformat trebuie demolata cladirea si construit un nou anr cu noi angajati... Vreau sa mi demonstrati ca anr se poate reforma din interior.Si poate lupta cu toate influentele politice si de orice fel. Omaneni din ANR ! NI S-A DECLARAT RAZBOI! .. fara sa-o stim poate, fara o declaratie oficiala, deci cu atat mai imoral, „sistemul ticalosit” cum ar spune Marin Preda cu reminiscente in comunism , dar din pacate si in unii oameni mai tineri dar educati comunist- e in razboi cu oamenii, ca si in comunism fara motive ori lege, pur si simplu incalcand legea, pe sistemul „pentru nimic iei 3 ani inchisoare”. Si totusi asa cum au spus o si politicienii „aceasta imparatie a intunericului trebuie sa dispara”. Va chem cate un ANR liber si combatant ca si Franta libera in 1940 a lui Charles de Gaulle dincolo de capitularea pe care unii salariati inteleg s-o faca...si sa actionam cum deja unii colegi fac prin actiuni sindicale ori in instanta . Fara o miscare de anihilare a „epurarilor” de tip comunist ANR ul nu supravietuieste in forma actuala, cu o miscare de „rezistenta” mai are sanse.Ma declar in greva si nu recunosc nicio asa zisa masura de „sanctiune” nelegala cu atat mai mult cu cat deja aceste ilegalitati sint in controlul Tribunalului Cta prin dosarele Tribunalul C-ta. Prefer sa lupt! Nu ma atasez de a fi in ANR, ori in sistemul din Romania. Dar va intreb cati sa plecati in Germani si Italia? Toti?E imposibil..asa ca e mai bine sa corectam ce putem aici. Credeti ca faptul de a sta pasiv si a astepta ce decide sistemul e o solutie? Daca vor razboi se pare ca vor avea unul..dar mai mult decat isi imaginau.. Va chem la lupta impotriva sistemului nu a oamenilor.