Şefi noi în Poliţia Constanţa

Șefi noi în Poliția Constanța

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța are, începând din această lună, șefi noi. La comanda Poliției orașului Hârșova a fost împuternicit inspectorul principal de poliție George Marcu. De asemenea, noul împuternicit șef al Poliției orașului Medgidia este inspectorul principal Alexandru Dică. În plus, și Poliția Cernavodă are șef nou: subcomisarul Adrian Sebastian Dumitrașcu.