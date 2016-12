Şefi din Jandarmerie şi Situaţii de Urgenţă, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu

Șefi din Jandarmerie și Situații de Urgență, trimiși în judecată pentru abuz în serviciu

Generali, colonei, locotenenți și maiori, șefi ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ai Jandarmeriei Române, au fost trimiși în judecată, astăzi, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub acuzații de abuz în serviciu.Vă redăm, mai jos, comunicatul transmis de Parchetul Înaltei Curți:„Procurori ai Secției parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:General locotenent (rez.) SECARĂ VLADIMIR, fost inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 cu aplicarea art. 5 din Codul penal (art. 248 alin. 1 Cod penal anterior);General de brigadă (rez.) DOSPINESCU VASILE, fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - Direcția Comunicații și Tehnologia Informației, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual prev. de art. 297 alin. 1 și respectiv art. 321 cu aplicarea art. 38 alin. l și art. 5 din Codul penal (art. 248 alin. l și art. 289 alin. l cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior);Colonel DUMBĂR MARIANA, din Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - șef al Serviciului Juridic, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual prev. de art. 297 alin. 1 și respectiv art. 321 cu aplicarea art. 38 alin. 1 și art. 5 din Codul penal (art. 248 alin. l și art. 289 alin. l cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior);Colonel (rez.) CIȘMAȘU FLORIAN, din Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, fost director al Direcției Secretariat, Analiză și Reprezentare, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual prev. de art. 297 alin. 1 și respectiv art. 321 cu aplicarea art. 38 alin. l și art. 5 din Codul penal (art. 248 alin. l și art. 289 alin. l cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior);Maior COSTAN GENILONI ALIN, din Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - ofițer specialist în cadrul Serviciului Juridic, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual prev. de art. 297 alin. 1 și respectiv art. 321 cu aplicarea art. 38 alin. 1 și art. 5 din Codul penal (art. 248 alin. l și art. 289 alin. l cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior);Maior ȘTEFAN GEORGE, din Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual prev. de art. 297 alin.l și respectiv art. 321 cu aplicarea art. 38 alin. 1 și art. 5 din Codul penal (art. 248 alin. l și art. 289 alin. l cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior);Locotenent colonel TEODORESCU MARIUS, din Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - șef al Serviciului Informare Relații Publice Reprezentare și Protocol, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual prev. de art. 297 alin.1 și respectiv art. 321 cu aplicarea art. 38 alin. 1 și art. 5 din Codul penal (art. 248 alin. l și art. 289 alin. l cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior);Maior GOGOREANU MANUEL GEORGE, din Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - ofițer specialist la Direcția Resurse Umane - Serviciul recrutare, încadrare și promovare personal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual prev. de art. 297 alin. 1 și respectiv art. 321 cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 38 alin. 1 Cod penal(art. 248 alin. l și art. 289 alin. l cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 33 lit. a Cod penal anterior);Locotenent (rez.) HULEA FLORIN ADRIAN din Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române fost ofițer de relații publice la Serviciul Informare Relații Publice Reprezentare și Protocol, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual prev. de art. 297 alin. 1 și respectiv art. 321 cu aplicarea art. 38 alin. 1 și art. 5 din Codul penal(art. 248 alin. l și art. 289 alin. l cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior);Locotenent-colonel STANCIU OVIDIU, din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - șeful Direcției Resurse Umane Protocol, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual prev. de art. 297 alin. l și respectiv art. 321 cu aplicarea art. 35 alin.1 și art. 38 alin.1 Cod penal (art. 248 alin. l și art. 289 alin. l cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 33 lit. a Cod penal anterior);Locotenent-colonel PĂUN THEODORA, din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - ofițer specialist principal la Direcția Resurse Umane - Serviciul încadrare personal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual prev. de art. 297 alin. 1 și respectiv art. 321 cu aplicarea art. 38 alin. 1 și art. 5 din Codul penal (art. 248 alin. l și art. 289 alin. l cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior;Maior DICU DOREL, din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - ofițer specialist principal la Direcția Resurse Umane - Serviciul formare profesională și dezvoltarea carierei, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual prev. de art. 297 alin. 1 și respectiv art. 321 cu aplicarea art. 38 alin. 1 și art. 5 din Codul penal (art. 248 alin. l și art. 289 alin. l cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:General locotenent (rez.) Secară Vladimir a semnat o notă - raport prin care a solicitat conducerii Ministerului Afacerilor Interne deblocarea și ocuparea unui post de ofițer specialist în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "General Ieremia Grigorescu" al județului Galați, cu recrutarea din sursă externă, prin derogare de la prevederile ordinelor ministrului de interne și, în acest mod, și-a însușit conținutul respectivului document, fără a ține cont de faptul că atribuțiunile sale privind derogarea de la prevederile Ghidului carierei personalului Ministerului Afacerilor Interne priveau condițiile minimale pentru ocuparea funcțiilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, iar acordarea unor astfel de derogări se referă doar la situații punctuale, individualizate ce au menirea de a sprijini activitatea desfășurată pe linia managementului resurselor umane și de a evita apariția unor blocaje în procesul decizional și nu crearea unor abuzuri.De asemenea, s-a reținut că ceilalți ofițeri susmenționați, în calitate de președinți sau membri ai comisiilor de examinare constituite la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru desfășurarea examenelor din data de 21 octombrie 2010, la care au participat un număr de patru candidați, nu au verificat existența tuturor documentelor din dosarele de recrutare, acestea fiind incomplete, iar prin aceste activități, a fost cauzată o vătămare a intereselor legitime al activității Ministerului Afacerilor Interne, respectiv, încălcarea dispozițiilor din ordinul ministrului de interne, fiind perturbată disciplina care trebuie să stea la baza funcționării structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în sensul în care au fost ocupate, prin fraudă, posturi ce presupuneau exercițiul autorității publice, de către persoane ce nu îndeplineau cerințele profesionale specifice acestuia. Totodată, aceștia au semnat mai multe documente în cuprinsul cărora care s-a atestat, în mod necorespunzător adevărului, faptul că respectivii candidați îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs.Dosarul a fost înaintat, spre soluționare, Curții Militare de Apel București”.