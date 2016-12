Şef nou la BCCO Constanţa, în locul comisarului şef Aurelian Pavel

Șef nou la BCCO Constanța, în locul comisarului șef Aurelian Pavel

Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Constanța are, de ieri, un nou șef. Inspectorul general al Poliței Române, chestorul Petre Tobă, l-a împuternicit, începând cu 4 noiembrie, în fruntea structurii constănțenii, pe comisarul șef Cornel Georgian Mototolea, șeful BCCO Galați. Până săptămâna trecută, funcția a fost deținută de comisarul șef Aurelian Pavel, retrogradat pe o funcție inferioară, pe motive disciplinare. Referitor la acest fapt, comisarul șef Aurelian Pavel a declarat pentru „Cuget Liber” că urmează să conteste în instanță măsurile dispuse de la nivelul Poliției Române. „Am să contest în instanță, de îndată ce voi primi răspuns de ce anume sunt acuzat, concret”, a afirmat polițistul. În comunicatul făcut public de Poliția Română se menționează doar că polițistul a fost demis din funcție pentru „deficiențe în activitate”. Se impune reamintit că, de la începutul acestui an, BCCO Constanța a ajuns în atenția opiniei publice, când patru polițiști antidrog au sechestrat și torturat un investigator sub acoperire, dar și când a fost făcută publică o listă cu „aten-ții”, redactată la Constanța, care ar fi ur-mat să ajungă la superiori din cadrul Poliției Române. În locul cms. șef Mototolea, la BCCO Galați a fost îm-puternicit cms. șef Lulu Suliman, șef al Serviciului Combaterea Traficului de Persoane din cadrul structurii respective. Cms. șef Cornel Georgian Mototolea a fost numit la șefia BCCO Galați în 2009, după ce fostul șef a ieșit la pensie, el activând în cadrul structurii din 2003.