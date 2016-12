Şef nou în fruntea Poliţiei Ovidiu. Poliţistul care-i caută pe hoţi şi în timpul liber!

1

Nesiguranta

Felicitari pentru noua functie, si speram ca va fi o diferenta in atitudinea politiei. Spun aste pentru ca in general cand ai mare nevoie de ei nu sunt acolo, daca traversezi neregulamentar, sunt in stare sa vin dupa tine pana acasa sati dea amenda, dar daca iesi seara tarziu pe unele stradute din Ovidiu si esti talharit sau agresat fizic sau verbal, fara martori solutionare este mai anevoioasa ( asta ca sa nu spun ca nu se face mai nimic pentru astfel de cazuri "usoare"). Iar problema cu spartul caselor subliniaza acest sentiment de nesiguranta la tine in oras, totusi deranjant, deoarece adevarul este ca politia este platita din banii nostri ai contribuabililor, deci platim pentru protectie. Comparativ exista zone si situatii mult mai defavorizate, dar este loc si de mai bine.