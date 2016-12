Şef din cadrul Poliţiei Constanţa, anchetat disciplinar

Șef din cadrul Poliției Constanța, anchetat disciplinar

Surse neoficiale din cadrul Poliției Constanța au precizat, în urmă cu puțin timp, pentru „Cuget Liber”, că cms. șef Ioan Tomescu, șeful Serviciului de Investigarea Fraudelor, face obiectul unei cercetări disciplinare și se are în vedere inclusiv schimbarea sa din funcție. Am contactat reprezentanții instituției, dar informația nu a fost confirmată, precizându-se, însă, că într-adevăr au fost efectuate niște verificări cu privire la respectivul polițist și că anume aceasta face obiectul unei cercetări disciplinare. Menționăm că, ieri, presa centrală făcea publică informația cum că polițistul constănțean ar fi fost surprins la masă cu un libanez arestat ulterior pentru trafic de droguri de mare risc. Astfel, potrivit informațiilor făcute publice de presa centrală, polițistul constănțean ar fi fost găsit, în momentul flagrantului realizat de procurorii DIICOT din București, la masă cu Ismail Khochaiche Khairallah, libanezul acuzat că ar fi încercat să introdusă în țara noastră, prin portul Constanța, 30 de kilograme de cocaină.Până în prezent nu am reușit să luăm legătura cu polițistul Ioan Tomescu.