Eduard Hellvig: 9.000 de persoane, interzise în România. 70% au legătură cu Statul Islamic

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat recent că România nu este "ferită" de potențiale atacuri teroriste. Astfel, de la începutul anului și până în prezent, la propunerea SRI, nu s-a permis intrarea în țară pentru 246 de persoane "conectate la fenomenul terrorist și prezentau riscuri în acest domeniu".Într-un interviu acordat adevărul.ro, directorul SRI, Eduard Hellvig, a vorbit despre amenințarea teroristă asupra României, despre ascultarea telefoanelor, dar și despre relația cu prim-adjunctul său, Florian Coldea.Referitor la Sistemul Național de Alertă Teroristă, Hellvig a explicat că acesta a fost menținut la nivelul albastru-precaut "tocmai datorită eforturilor conjugate ale tuturor instituțiilor din Sistemul Național pentru Prevenirea și Combaterea Terorismului (SNPCT) de a preveni orice acțiune care ar fi pus în pericol securitatea cetățenilor români"."Din păcate, nu suntem feriți de potențiale atacuri teroriste. De altfel, ați putut constata că, de la începutul acestui an, la propunerea SRI, nu s-a permis intrarea în țară pentru 246 de persoane despre care noi am obținut date că erau conectate la fenomenul terrorist și prezentau riscuri în acest domeniu. Mai mult, au fost declarate indezirabile și expulzate de pe teritoriul național alte 9 persoane, din aceleași considerente", a declarat el pentru sursa citată."O altă cifră relevantă este cea de 9.000 de persoane, pe care le avem în bazele noastre de date ca fiind persoane care nu pot intra pe teritoriul României. Sunt persoane date în consemn la frontieră, ca să folosesc o expresie uzuală. În ceea ce privește profilul acestor persoane, țin să subliniez faptul că aproximativ 70% din acestea sunt în conexiune sau au derulat activități în sprijinul rețelei teroriste Daesh (n.r. - Statul Islamic, ISIS). Acești indivizi provin în special din Iran, Irak, Siria și Pakistan. Le cunoaștem trecutul și intențiile, iar această cunoaștere se datorează muncii informativ-operative a SRI și parteneriatelor pe care noi le avem, atât cu serviciile românești, cât și cu cele din străinătate. Toate aceste acțiuni ale SRI se încadrează în principala menire a acestei instituții – prevenția. Referitor la Sistemul Național de Alertă Teroristă, acesta a fost menținut la nivelul albastru-precaut tocmai datorită eforturilor conjugate ale tuturor instituțiilor din Sistemul Național pentru Prevenirea și Combaterea Terorismului (SNPCT), de a preveni orice acțiune care ar fi pus în pericol securitatea cetățenilor români. (..) De asemenea, SRI și-a accelerat schimbul de informații în cadrul cooperării atât cu partenerii naționali din SNPCT, cât și cu serviciile partenere. Colegii noștri de la Antitero lucrează la foc continuu încă de dinainte de atentatele de la Paris. Este un efort imens, la nivel personal și instituțional, care contribuie la acest 'albastru precaut'", adăugat el.Pe de altă parte, Hellvig a afirmat că instrumentele avute la dispoziție nu sunt suficiente pentru contracararea terorismului, amintind, în acest sens, de lipsa unei legi a securității cibernetice, a reglementărilor legate de cartelele PrePay, dar și a ș instrumentelor legale "ce ar permite adaptarea capabilității serviciului la evoluțiile tehnologice"."Așa cum se știe, nu avem la dispoziție câteva instrumente esențiale din punct de vedere legislative: Nu avem încă o lege a securității cibernetice, nu avem o reglementare cu privire la cartelele PrePay și ne lipsesc alte instrumente legale ce ar permite adaptarea capabilității serviciului la evoluțiile tehnologice. Evenimentele recente au reconfirmat faptul că teroriștii utilizează noile tehnologii, ceea ce le permite anonimizarea/criptarea comunicațiilor pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor. Cu alte cuvinte, oricine poate comunica în România anonimizat, ceea ce, în unele situații, implică riscuri pentru securitatea națională. Așadar lipsa unor astfel de instrumente legale reprezintă o vulnerabilitate sistemică", a spus directorul SRI."(...) Ceea ce pot să vă spun cu certitudine este că aceste cartele preplătite românești sunt folosite în diferite zone în care se desfășoară activități de natură teroristă. Și să nu uităm că nu este vorba numai despre terorism aici și că avem de-a face și cu criminalitatea organizată transfrontalieră. Așadar, da, cei care vor să distrugă libertățile civile ale cetățenilor utilizează aceste cartele preplătite pentru a comunica între ei", a completat el.Întrebat în ce relații se află cu Florian Codlea, Eduard Hellvig a declarat că aceasta este " extrem de bună"."Domnul general-locotenent Coldea a avut de două ori onoarea de a fi director interimar al acestei instituții, dar ceea ce e important să se înțeleagă este că Serviciul Român de Informații este o structură militară în care oamenii își fac datoria acolo unde sunt și își fac datoria cu responsabilitate pentru funcția pe care o ocupă. Structura construită pe cei cinci piloni în cadrul Serviciului Român de Informații are un prim-adjunct care conduce zona operativă. Cred că este o decizie înțeleaptă. Din perspectiva mea, atât în ceea ce îl privește pe domnul Coldea, cât și pe ceilalți adjuncți pe care îi am, avem o colaborare extrem de bună. Și e important, cred eu, ca atunci când lucrurile funcționează și au eficiență, aceste lucruri să nu fie stricate. Eu am apreciat întotdeauna și voi rămâne un om care susține lucrurile care s-au făcut bine, indiferent cine le-a făcut", a afirmat directorul SRI, Eduard Hellvig.