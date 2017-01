Echipajul şi cadeţii de pe Bricul „Mircea“, în misiune sfântă pe Muntele Athos

Echipajul și cadeții de pe Bricul „Mircea“, în misiune sfântă pe Muntele Athos

Nava școală „Mircea“ s-a întors, sâmbătă, acasă, din cea de a 39-a misiune de instructaj în apele internaționale. Dincolo de ceea ce au învățat despre navigația cu vele, cei aproape o sută de cadeți aflați la bord au avut o misiune mult mai importantă, spirituală: au urcat pe Muntele Athos, pentru a duce spre sfințire copia icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Prodromița“, care va fi așezată în biserica ce se construiește în curtea Statului Major al Forțelor Navale.15 zile - atât s-au aflat pe mare cei aproape o sută de cadeți, învățăcei ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, ai Școlii Militare de Maiștri a Forțelor Navale „Amiral Ioan Murgescu”, dar și ai instituțiilor similare din Turcia, Polonia și Bulgaria.Prima escală a fost în Turcia, portul Tuzla, prilej pentru cadeții de anul II și III să pună în practică ceea ce au învățat. Punctul forte l-a reprezentat, după cum a explicat lt. comandor Mihai Egorov, ofițerul de informații de pe nava școală, însușirea noțiunilor de navigație cu vele; un rol deosebit s-a pus și pe cunoașterea navei, a instalațiilor de la bord, a velaturii, arboradei și greementului navei.Opt decenii de la ultima escală a marinarilor pe Sfântul MunteMisiunea marinarilor nu a fost, însă, doar una de instruire, ci în special una spirituală. Împreună cu un sobor de preoți în fruntea cărora s-a aflat Înalt Prea Sfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei, marinarii au urcat pe Sfântul Munte Athos, pentru a sfinți copia icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Prodromița”.„Escala din acest an a navei școală «Mircea» a reprezentat un arc de timp, peste trei momente importante: 90 de ani de la prima escală a marinarilor militari pe Sfântul Munte, 80 de ani de la ultima escală a marinarilor pe Muntele Athos și 150 de ani de când icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului «Prodromița» a ajuns pe apă, de la Iași, la Schitul românesc Prodromul din Muntele Athos. Delegația marinarilor militari s-a debarcat pe Sfântul Munte în Arsanaua Prodromul, miercuri 24 iulie, aducând spre sfințire copia icoanei, pictată la București pentru biserica din curtea Statului Major al Forțelor Navale. De la Arsanaua Prodromul până la schitul cu același nume, pe o potecă pe care, în anumite porțiuni, trei persoane puteau merge cu greu în linie, cei 80 de marinari, îmbrăcați în ținuta alba, au dus pe rând icoana, într-o procesiune impresionantă”, a po-vestit lt. comandor Mihai Egorov.Însoțiți de măgăruși, sub un soare dogoritor…Alaiul a urcat mai mult de patru kilometri pe munte, sub un soare năucitor. „Iar parcă pentru a retrăi ceva din istoria acelor locuri, părinții de la Schitul Prodromul au trimis și câțiva măgăruși (mulani), pentru a căra bagajele pelerinilor. Odată ajunsă la mănăstire, icoana a fost întâmpinată de stareț, îm-preună cu preoții din obștea monahală, care au așezat icoana marinarilor în biserica mare a schitului, lângă icoana originală a Prodromiței”, a adăugat marinarul.„Viața monahală, o armată mult mai riguroasă“În cuvintele rostite de starețul mănăstirii, de ÎPS Teofan și de contraamiralul de flotilă dr. Corneliu Bocai, comandantul marșului bricului Mircea, au fost subliniate legătura puternică a românilor cu Sfântul Munte, minunile săvârșite de icoana Maicii Domnului Prodromița, dar și ineditul prezenței și importanța reîntoarcerii marinarilor pe Sfântul Munte Athos. 12 ore a ținut slujba de priveghere pentru hramul Schitului Prodromul, timp în care s-a săvârșit și sfințirea aghiazmei și apoi a icoanei aduse de marinari pe Sfântul Munte, 12 ore în care mulți dintre cadeți și membrii echipajului au asistat cu smerenie la slujbă. În permanență, în semn de respect, cadeții au asigurat gardă de onoare la copia icoanei Maicii Domnului Prodro-mița, adusă din țară.„Emoția și trăirile spirituale au fost coordonatele prezenței mari-narilor pe Sfântul Munte, acolo unde mulți au văzut că viața monahală este o armată mult mai riguroasă decât cea în care ne desfășurăm activitatea, acolo unde mulți au uitat de oboseală, de masă sau de alte lucruri pentru care altă dată faceu mare caz”, a mai reme-morat lt. comandor Egorov.Marinarii au vizitat și alte mănăstiri de pe Sfântul Munte, iar preoții de la mănăstirea Vatoped, bucuroși de prezența lor, au săvârșit slujba din dimineața plecării navei, la bord, aducând spre închinare și celor care nu au putut coborî la mal, „Brâul Maicii Domnului”.Nava Școală Mircea a părăsit zona Muntelui Athos, salutând marinărește toate mănăstirile aflate de-a lungul țărmului. Au plecat mai curați spiritual și fiecare dintre marinari a lăsat o parte din suflet pe Sfântul Munte…Următoarea oprire a fost Salonic, unde au continuat pregătirea marinărească, iar sâmbătă, 3 august, au fost întâmpinați, acasă în Dana 0 a Portului Constanța, de familii și cei dragi.