"E periculos să conduci şi să vezi iepuraşi roz şi girafe". Poliţiştii rutieri au găsit ac de cojocul şoferilor drogaţi

"E periculos să conduci și să vezi iepurași roz și girafe". Polițiștii rutieri au găsit ac de cojocul șoferilor drogați

25 de polițiști rutieri se află în curs de formare în domeniul drogurilor, pentru a putea să depisteze conducătorii auto care se urcă la volan după ce au consumat substanțe interzise. Până acum, numărul testerelor de care dispunea Poliția Rutieră Constanța era unul destul de redus, iar cazurile în care șoferii au fost prinși conducând sub influența stupefiantelor se apropiau de zero. Astfel, autoritățile de la malul mării s-au decis să schimbe foaia și vor beneficia, pe lângă dispozitive de depistare a drogurilor, și de ajutor din partea specialiștilor.Probabil că șoferii care mai „gustă” din plăcerile interzise se vor bucura să audă acest lucru, însă asta nu înseamnă că, dacă au fost prinși la volan sub influența drogurilor, ei nu pot fi considerați vinovați. Practic, dispozitivul de identificare a metabolicelor de droguri din salivă, este un test care îl determină pe agentul de poliție să ceară sau nu recoltarea de probe biologice, dacă există suspiciuni asupra consumului de droguri. Bogdan Gheorghe, doctor în cadrul Agenției Naționale Antidrog, explică modul în care funcționează acest test.„Este o modalitate ușor de realizat. Are 3 hârtii care recoltează propriu-zis proba. Se dă pe limbă, de 2 - 3 ori. Se recoltează saliva, se pune în dispozitiv, se apasă butonul pentru ca reactivii să intre în contact cu saliva și se așteaptă rezultatul. La fiecare test trebuie să apară o linie în dreptul substanței de control, pentru a arăta dacă testul este valid și apoi, în funcție de fiecare substanță în parte, apare sau nu linia. Așa ni se arată dacă persoana respectivă are prezentă o anumită substanță în salivă. Este un test de screening, care orientează lucrătorul de poliție să meargă mai departe”, a declarat dr. Bogdan Gheorghe, Agenția Națională Antidrog.Tot medicul Bogdan Gheorghe explică principalele efecte ale drogurilor, atunci când sunt folosite de către șoferi, înainte de a se urca la volan. Coordonarea și simțul auditiv sunt cele mai afectate în urma consumului de droguri, iar asta înseamnă un pericol atât pentru cel care conduce, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.„Consumul de droguri afectează simțurile vizuale, simțurile de coordonare psihomotorie, simțul auditiv. Prin urmare, dacă un astfel de consumator se află la volan există riscuri foarte mari și pentru cei din jur, pentru participanții la trafic. Este foarte periculos să conduci un vehicul după ce ai consumat canabis pentru că este posibil să ai halucinații, să vezi iepurași roz. La consumul de ecstasy vezi girafe. Deci, efectele sunt foarte grave. Pentru noi este important să tragem un semnal de alarmă asupra riscurilor pe care poate să le aibă consumul de droguri”, a mai precizat medicul Bogdan Gheorghe.Specialiștii îi vor învăța pe rutieriștii constănțeni astfel de detalii, pentru a-și putea da seama mult mai ușor de substan-țele interzise consumate. De asemenea, șoferii care poartă ochelari de soare noaptea pot ridica semne de întrebare oamenilor legii. Motivul nu constă într-o epatare a personalității, ci într-o necesitate a conducătorilor auto care au consumat ecstasy sau amfetamine.„Pupila este organul cel mai sensibil în cazul consumului de droguri. Mai exact, își pierde posibilitatea de a se adapta la condițiile de lumină, iar în funcție de substanța consumată, dimensiunea poate fi diferită. În cazul unui consum de heroină, pupila are dimensiuni foarte mici, aproape cât gămălia unui ac și nu se poate modifica. În cazul unui consum de droguri de genul ecstasy sau amfetamine, pupila este foarte mărită și, din acest motiv, sunt mulți conducători auto care noaptea poartă ochelari de soare. Nu neapărat ca o fiță, ci ca o necesitate pentru că în momentul în care ochiul nu se poate adapta, când vine un vehicul din sens opus cu luminile aprinse, la nivelul ochiului apar niște dureri extraordinar de mari, sub forma unor înțepături. Acesta este motivul pentru care poartă ochelari de soare, pentru a diminua efectul luminii”, a conchis dr. Bogdan Gheorghe.