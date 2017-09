"E nebunie totală, am ajuns terorizaţi de hoţi!"

Apel disperat al unui primar constănțean

"E nebunie totală, am ajuns terorizați de hoți!"

Noul slogan al Poliției Române, s-ar putea schimba în „Nesiguranță și neîncredere“, dacă luăm în considerare apelurile disperate ale locuitorilor din comuna constănțeană Cumpăna, în urma numeroaselor furturi înregistrate pe raza localității.Au trecut mai bine de șapte luni de când primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, semnala reporterilor „Cuget Liber” o situația critică din comună, însă de atunci și până acum, puține lucruri s-au schimbat.Lipsa de personal din Poliție, pe teritoriul întregii țări și nu doar la Constanța, a îndemnat primarul comunei să dispună ca voluntarii să poată participa activ, în patrule mixte cu lucrători ai Poliției, pentru prinderea hoților. Primii voluntari care au patrulat au fost chiar viceprimarul, consilieri locali, funcționari publici și lucrători ai SC Salubrizare și Gospodărire SRL.„Îi voi bombarda până ajung la IGPR și MAI“Doar că, nici această soluție nu a rezolvat o problemă ce datează de mai mult timp. În plus, comandantul Poliției Locale Cumpăna a ieșit la pensie, iar postul va fi asigurat prin interimat până la organizarea unui concurs, abia spre finalul anului.Primarul Mariana Gâju spune că este hotărâtă să înainteze problema mai marilor din IGPR și chiar să ajungă la Ministerul Afacerilor Interne, atât timp cât conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Constanța nu poate gestiona situația infracțională.„Îi voi bombarda cu solicitări până ajung la IGPR și MAI. Comuna asta are 15.000 de locuitori. Nu o avea ea obiective de interes național, dar nu se poate în halul acesta. În fiecare dimineață aud că s-a mai spart o casă. Este inadmisibil așa ceva, trebuie să facă razii pentru a stopa acest flagel. Doar că polițiștii merg într-o zonă a comunei și hoții fură dintr-o altă zonă. E nebunie, au început să spargă și casele rudelor. Am ajuns o comună terorizată de hoți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mariana Gâju.„Elementul infracțional din Cumpăna este privit cu interes“În solicitarea transmisă comisarului șef Mircea Vizitiu, șeful IPJ Constanța, este semnalată gravitatea infracțiunilor, prin faptul că autorii acționează prin pătrunderea în locuințe indiferent dacă proprietarii lipsesc sau nu de la domiciliu. De obicei, hoții pândesc locuințele în care trăiesc vârstnici sau femei singure, ținte aproape sigure pentru infractori.De cealaltă parte, comisarul șef Mircea Vizitiu spune că polițiștii și-au făcut treaba, în măsura în care s-a putut, având în vedere și deficitul de personal existent. Șeful IPJ Constanța a dat exemplu, în acest sens, prinderea unei grupări infracționale specializate în furturi din locuințe, implicate în spargeri din locuințe și unități de cazare de pe raza stațiunilor Eforie și Costinești. Unul dintre membrii grupării era din Cumpăna și acționa și în localitate.„Firește că elementul infracțional din localitatea Cumpăna este privit cu interes. Sunt măsuri făcute la nivelul fiecărei comunități, avem o colaborare cu Poliția Locală din localitate. Sunt multe grupări infracționale din Cumpăna care au fost arestate și care acționau atât în comună, cât și pe litoralul românesc. Repet, Cumpăna reprezintă un pol de interes, fiind o zonă cu reale riscuri, pe care o avem în vedere”, ne-a precizat comisarul șef Mircea Vizitiu, șeful IPJ Constanța.