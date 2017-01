„E momentul să dăm un răspuns ferm reţelelor transprofesionale care parazitează actul de justiţie“ (galerie foto)

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, la Congresul Avocaților:

„E momentul să dăm un răspuns ferm rețelelor transprofesionale care parazitează actul de justiție“ (galerie foto)

Ieri, la hotelul Iaki, din stațiunea Mamaia, au fost demarate lucrările Congresului Avocaților, la care au fost prezenți ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, precum și ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Victor Ponta. La congres, Baroul Constanța este reprezentat de mai mulți avocați, printre care decanul Baroului, avocat Ion Popescu, și avocat Ionel Hașotti - care îndeplinește și funcția de vicepreședinte în cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România. Aproape 200 de avocați delegați sunt prezenți la congres, ei discutând în cele două zile de lucrări mai multe probleme legate de organizarea uniunii, bugetul pe 2009, precum și raportul anual al Comisiei Centrale de Disciplină. Nu prin protest pot fi rezolvate problemele Președintele UNBR, avocat dr. Gheorghe Florea, cel care a condus lucrările, a spus „congresul se desfășoară într-o perioadă în care comunitatea profesională a avocaților se află în plin proces de realizare a dezideratului manifestat în congresul trecut, respectiv de îmbunătățire a cadrului instituțional privind selecția în profesia de avocat, de eliminare totală a conflictelor de interese care pot să apară în ceea ce privește interdicțiile instituite de lege în vederea întăririi încrederii în justiție, inclusiv la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiției; de apărare a ariei profesionale în raport de fenomenul avocaturii paralele clandestine ilegale, realizarea ajutorului judiciar prin implicarea concretă a corpului profesional, care, în majoritate (75% din cei 26.000 de avocați), este constituită din avocați de până în 35 de ani, care au un acces la clientelă ce se dezvoltă pe parcursul trecerii timpului și căpătării experienței”. Tot el a mai completat că congresul se desfășoară în condițiile în care este recunoscută la nivel instituțional o criză și că transmiterea sumelor cuvenite cu titlu de onorarii de către Ministerul Justiției, derivate din cadrul activității de asistență judiciară, se lasă încă așteptate. „Suntem profesia care a înțeles că nu protestul este modalitatea prin care astfel de probleme pot fi rezolvate, ci bunul mers al defășurării reformei judiciare” - a mai completat Gheorghe Florea. „Cred că Congresul va pune în evidență în mod deosebit cel puțin trei probleme deosebite pe care avocatura română le are: problema accesului la clientelă a tinerilor avocați, pe bază de competență și muncă efectivă, problema ocrotirii sociale corespunzătoare prin sistemul propriu și prin resursele financiare pe care le avem a tuturor celor care sunt îndreptățiți la protecție socială în cadrul sistemului de asigurări a avocaților, la nivelul posibilităților, și problema protecției avocaților femei, majoritatea în profesia de avocat din România, în legătură cu care involuția mentalităților privind respectul față de profesia de avocat le creează probleme cu totul și cu totul speciale” - a mai spus președintele UNBR. Criticile asupra proiectelor codurilor, rău intenționate Unul dintre invitații de onoare - mi-nistrul Justiției, Cătălin Predoiu, a spus: „trăim vremuri în care noțiunile de creditor și debitor aca-parează agenda opiniei publice, în ceea ce privește justiția în gene-ral. Cred, mai degrabă, că suntem cu toții debitori, suntem debitori cetățenilor României de a conlucra pentru a livra un act de justiție mai transparent, mai rapid, mai drept - de ce să n-o spunem. (…) Am fost destul de criticați în legătură cu absența acestor studii de impact înainte de adoptarea codurilor de către Parlament. Motivul pentru care aceste studii s-au făcut și se vor face după adoptarea codurilor este acela că trebuie să avem în vedere toate prevederile codurilor așa cum au fost ele adoptate de către Parlament, cât și conținutul normativ al tuturor codurilor. (…) Mă aștept ca și în perioada următoare aceste proiecte de coduri de procedură civilă să fie supuse unui tir de critici, de dezbateri, care este absolut firesc într-o societate deschisă, chiar invit, mai accentuat de această dată, membrii profesiei de avocat de a se implica în aceste dezbateri. Dezbaterile care au însoțit lucrările de adoptare a codurilor în Parlament au fost pe alocuri acaparate de persoane care nu au avut întotdeauna cunoștință despre proiectul în sine sau nu au avut întotdeauna profunzimea unor cunoștințe de specialitate care să le permită evaluări și critici atât de dure cum au fost formulate”. 800 de locuri vacante în justiție - în prezent, 1.000 - 1.200, în viitorul apropiat „Aș vrea să vă spun două cuvinte despre celebrul deja raport de țară al mecanismului de cooperare cu comisia europeană. El va apărea fie în ultima parte a lunii iunie, fie la jumătatea lunii septembrie, o decizie nu a fost încă luată la nivelul Comisiei Europene. Va fi un raport care va evalua toți cei trei ani de aplicare a mecanismului de cooperare și verificare, atât pe fiecare obiectiv în parte, cât și pe instituțiile care au avut atribuții și implicații în acest raport, cât și o evaluare politică de ansamblu în contextul mecanismului de cooperare și verificare. Nu ascund că încă avem temeri pe anumite obiective, de exemplu problema resurselor umane, în sistemul judiciar avem aproximativ 800 de locuri vacante, cu perspectiva nedorită de a înregistra o cifră de 1.000 - 1.200 de locuri vacante în următoarele luni, ca urmare continuării trendului de pensionare. Și aceste locuri vacante nu pot fi acoperite chiar dacă aplicăm capacitatea noastră de absorbție în sistem decât în 2 – 3 ani de zile. Pentru a acoperi însă aceste locuri vacante este nevoie și de finanțarea posturilor, nu numai de deblocarea ocupării lor și organizării concursurilor și aceasta ne duce cu vorba la necesitatea de a așeza, din punct de vedere politic, a Justiției în fruntea agendei de priorități a coaliției și a Guvernului” - spune Predoiu. Atac voit la Justiție „La începutul anului, am comunicat Consiliului Superior al Magistraturii că, din punctul nostru de vedere, al celor de la minister și a Guvernului în general, e momentul ca să dăm un răspuns cât se poate de ferm unor rețele transprofesionale care parazitează actul de justiție, îl alterează și subminează, aș spune, grav încrederea nu numai în actul de justiție, dar și în profesiile juridice în general. Nu putem să avem succes în acest efort de a combate acest fenomen, decât dacă avem o atitudine unitară, și prima condiție pentru a fi eficienți este de a recunoaște că problema există. Am fost atunci blamat că vorbesc fără să am probe, cu acuzații fără să le demonstrez, vă asigur că în calitatea mea de ministru am suficiente informații care să mă îndrituiască să lansez un astfel de îndemn. Repet, nu este o acuzație, este un îndemn: haideți, acolo unde întâlnim acest fenomen parazitar, să refuzăm intrarea în acest joc. Și cu fiecare pas în această direcție, în timp vom reuși să îi marginalizăm pe cei care subminează nu numai actul de justiție, dar și profesiile juridice” - a mai spus Predoiu referindu-se la anumite atacuri la adresa Justiției. Victor Ponta: „Trăim într-o țară a prezumției de vinovăție!” Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Victor Ponta, a spus, la rândul său: „Aș vrea să vă spun doar trei lucruri: Cătălin Predoiu vorbea ca un civilist de problema actuală a creditorului și debitorului, eu vorbesc ca un penalist, și simt că în zilele actuale din ce în ce mai mult trăim într-o țară a prezumției de vinovăție. Toată lumea este prezumată vinovată, până când nu dovedește, dacă mai apucă, că, de fapt, e nevinovată. Orice persoană acuzată, seara este judecată la televizor, condamnată eventual; orice apărător care apără un acuzat devine automat complicele lui și am simțit trecând din partea acuzatorială, din Procuratură în avocatură, și am simțit cum în fiecare an această atmosferă s-a degradat. (…) Eu, ca jurist, și ca parlamentar, voi sprijini această lege de ratificare (n.r. - a ordonanței privind statutul avocaților), pentru că eu cred că trebuie să existe același regim. Dacă în magistratură se intră cu examen, atunci și în avocatură se intră cu examen. Dacă se renunță la examenul din magistratură, se renunță la examenul din avocatură, dacă ultrajul judiciar trebuie să existe, și așa era și în forma propusă de minister, ca o infracțiune la adresa judecătorilor și procurorilor, în egală măsură există ca o infracțiune la adresa avocatului care-și exercită profesia. (…) Cred foarte mult în această egalitate de tratament și cred în același timp, apropo de ce spunea și ministrul Justiției, că judecătorul este stăpânul sălii de judecată, dar în același timp este cel care trebuie să fie, în primul rând, propriul lui stăpân. Sunt mai liber decât Cătălin și pot să spun că știu, alături de dvs., cum este să fii judecat la Judecătorie de mamă, la Tribunal de tată, și la Curtea de Apel de fiică. (…) Sper să reușim la un moment dat să avem o reformă substanțială a sistemului, o reformă în care judecătorii și procurorii să-și conducă prin CSM propriile destine, dar nu să se judece ei pe ei, pentru că niciodată când te judeci tu pe tine n-o să am încredere în judecata ta; îmi doresc foarte mult,- Cătălin (n.r. - Predoiu) să nu crezi că e un atac la funcție -, ca, în România, ministrul Justiției să fie și procuror general, ca lucrurile astea să fie foarte clare, că există un acuzator public și un apărător, îmi doresc foarte mult să văd că, așa cum mai spuneam mai devreme, ca să câștigi un proces nu trebuie să accepți să intri într-un anumit sistem, ci trebuie pur și simplu să ai argumente juridice mai bune decât partea adversă”. La Constanța, criza financiară a fost cauzată și de un management defectuos Vizavi de Justiția de la Constanța, ministrul Predoiu a declarat, pentru „Cuget Liber”: „Am vizitat recent Curtea de Apel Constanța, am stat de vorbă cu președintele Curții de Apel și cu o parte din judecătorii Curții de Apel, am dezbătut problemele, în special financiare și logistice, cu care se confruntă. (…) Am stabilit că vom avea și în viitor astfel de reuniuni, cât de curând și cu judecătorii de la Tribunal și de la Judecătorie, știu însă că în alte locuri în județul Constanța, lucrurile nu stau la fel de bine, Medgidia, de exemplu, are mari probleme în ceea ce privește sediile, există programe la nivelul Ministerului Justiției care se derulează, cum bine știți tot ceea ce înseamnă refacerea de infrastructură presupune timp, termene, licitații ș.a.m.d. Cu timpul, pas cu pas, vom depăși și aceste probleme”. Cât privește problemele financiare, ministrul Predoiu ne-a declarat: „în ceea ce privește citațiile, am încheiat un contract cu Poșta Română la nivelul întregii țări ca să derulăm acești bani prin intermediul Ministerului Justiției, și să nu mai expunem instanțele unor reacții de blocare a actului de justiție, prin stoparea corespondenței de către oficiile poștale creditoare. Vom discuta și negocia la nivel național, consider că la acest moment problemele acestea au fost depășite și sunt convins că și în viitor vom găsi înțelegere la nivel central și la ministerul tutelar ca să deblocăm instanțele de această posibilitate din partea oficiilor poștale locale. Este important și modul în care se administrează bugetul, este cert că, per ansamblu, putem vorbi de lipsuri, sunt însă și situații în care aceste lipsuri nu s-ar fi constatat dacă ar fi existat un mai bun management al resurselor pe plan local. Nu vreau să dau exemple, dar sunt cazuri. Vedeți, pe undeva, adevărul este la mijloc. Trebuie să fim cu toții înțelepți și onești în aceste împrejurări, aș spune eu mai mult decât dificile”.