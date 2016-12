"Duşmanul" din curtea poliţiştilor. "Este un coşciug pe roţi…"

"Dușmanul" din curtea polițiștilor. "Este un coșciug pe roți…"

Problemele mașinilor de poliție nu au apărut de ieri, iar situația este binecunoscută la nivel central. Totuși, agenții sunt lăsați să circule cu autoturisme aflate într-o stare avansată de degradare, fiind conștienți că își riscă viața. Deși în lege nu este prevăzută casarea autospe-cialelor după o anumită perioadă de timp, este stipulat faptul că autovehiculele trebuie să fie înlocuite atunci când nu mai corespund, ceea ce s-ar impune în cazul multora dintre mașini.„Majoritatea autospecialelor sunt un pericol, au scaune rupte, nu au ABS, nu au nimic sigur. Este un coșciug pe roți, asta este autospeciala. Cei abilitați să facă ceva în sensul acesta spun că totul este în regulă, dar noi, cei din teren, știm foarte bine pericolul la care ne expunem”, a declarat Daniel Avasilcăi, președintele Sindicatului Agenților de Poliție din Constanța.„Autospecialele de intervenție ar trebui să fie casate, însă multe dintre acestea sunt folosite în continuare, deși viața agenților este pusă în pericol. Aveți cunoștință de problemele semnalate în cazul autospe-cialelor și cum aveți de gând să rezolvați aceste inconveniente?”, a fost întrebarea pe care am adresat-o Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.Răspunsul nu a întârziat să apară, însă a fost unul care nu a atins mai deloc obiectul întrebării.„Având în vedere precizarea dvs. cu privire la condițiile de casare ale autospe-cialelor, vă informăm faptul că scoaterea din înzestrare a autovehiculelor se aprobă de conducerea MAI la solicitarea Direcției Generale Management Logistic și Administrativ, în baza propunerilor înaintate de structurile cu atribuții de înzestrare sau cele necuprinse în structura acestora, în conformitate cu prevederile OMAI nr. 599 din 01.09.2008”, se arată în răspunsul oficial trimis de IPJ Constanța.Agenții de poliție își arătă frustrările, după ce au încercat în mai multe rânduri să atragă atenția asupra problemei, fiind de fiecare dată ignorați sau lovindu-se de răspunsuri seci, asemenea punctului de vedere oficial al IPJ Constanța.„Un pistol Carpați care se blochează când ai nevoie de el, scaunele din mașină rupte și superiorii vor performanță în lupta cu infractorii? Să iasă șefii în stradă, să vadă realitatea și să nu stea în birouri. Să stea ei pe un scaun rupt care-ți rupe spatele, să vedem dacă mai pot alerga după infractori”, a declarat Lucian, unul dintre agenții care au vorbit despre problemele din sistem.Răzvan, un alt agent, spune că, „de cel puțin un an am făcut mai multe rapoarte de necesitate și de fiecare dată s-a răspuns ori că nu sunt bani, ori că s-au comandat mai multe scaune și urmează să fie montate. Desigur, nici până astăzi, nu s-au adus scaune pentru Logan, dar prin grija lucrătorilor care folosesc acea autospecială, scaunul șoferului a fost schimbat cu unul SH, dar foarte bun! Mulțumim tuturor miniștrilor care ne-au condus până acum”.Este întrebarea logică pe care orice polițist și-o poate pune, în momentul în care realizează că toate aceste probleme s-ar putea rezolva printr-un bun management, în care fondurile europene să fie atrase. Doar că, deși există această posibilitate, din motive neelucidate, parcul auto a fost reînnoit într-o proporție extrem de mică.„Pe bune că se discută despre deficitul de echipamente și de personal din cauza bugetului restrâns al MAI?! Avem fonduri nerambursabile 100% prin Horizon 2020 și sistemul de finanțare norvegian cu dedicație pentru toate armele MAI! Sunt sute de specialiști economici, ofițeri și agenți cu pregătire ulterioară în managementul personalului MAI. Nu durează mult realizarea unui proiect, de la o lună la trei luni, iar linia de finanțare bugetară e mereu deschisă”, concluzionează Vladimir, un alt agent de poliție.