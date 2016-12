Duşi la arestare pentru tâlhărie şi lipsire de libertate

Duși la arestare pentru tâlhărie și lipsire de libertate

Patru indivizi au fost reținuți de polițiștii constănțeni pentru 24 de ore și propuși spre arestare, fiind acuzați de tâlhărie calificată și lipsire de libertate în mod ilegal. Totul s-a petrecut zilele trecute, când doi dintre indivizi au fost prinși pe lacul Siutghiol la braconat. Au fost duși la punctul piscicol, situat în Ovidiu, pentru a se lua măsurile ce se impun, însă, în timp ce angajații îi înștiințau pe cei doi că vor primi o amendă, în cadrul societății au pătruns alți doi bărbați. Ceea ce a urmat este demn de un film de acțiune. Unul dintre angajați a fost aruncat într-un birou și încuiat acolo, după care agresorii și-au îndreptat atenția către un alt angajat, pe care l-au bătut cu pumnii și picioarele. În plus, angajații au fost amenințați cu cuțitul pentru a nu sufla o vorbă despre cele întâmplate.„Poliția Ovidiu cercetează în stare de reținere pentru 24 de ore pe Nicolae P., de 27 ani, Bogdan-Petrică G., de 19 ani, Constantin C., de 34 ani și Alexandru C., de 22 ani, care au pătruns ilegal într-o societate comercială din Ovidiu, au agresat și amenințat cu acte de violență un angajat al respectivei societăți. Bărbații au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă, fiind cercetați pentru lipsire de libertate și tâlhărie calificată”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.