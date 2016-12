"După plecarea din portul Constanţa, am fost înjurat şi acuzat că sunt un hoţ deoarece sunt român. Am plătit cu locul de muncă! Păcat!"

Mărturii de pe navele ajunse în porturile constănțene:

"După plecarea din portul Constanța, am fost înjurat și acuzat că sunt un hoț deoarece sunt român. Am plătit cu locul de muncă! Păcat!"

Ştire online publicată Joi, 06 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După descinderile DNA în portul Constanța, navigatorii români au prins glas, felicitând autoritățile că, în sfârșit, s-au gândit să spele rușinea de pe obrazul marinăriei românești.Radu D ne-a povestit:"Eu am fost mai norocos, în 2012 februarie, că nu a trebuit să car nimic la mașina lor. Dar norocul meu nu a fost de lungă durată. După plecare din portul Constanța, am fost persecutat de comandantul italian (Sicilia), Abita Gaetano, fiind înjurat și acuzat că sunt un hoț deoarece sunt român. Persecuțiile au continuat până la debarcarea mea, unde a urmat si un calificativ foarte prost din partea lui și bineînțeles nu am mai putut să continui la acea companie să navig, dar nici la o altă companie italiană, asta după 10 voiaje cu italienii! Calificativ profesional foarte prost și asta de ce? Simplu, comandantului nu îi plăceau stranierii... adică alte naționalități la bord, dar nu a fost numai problema rasială. Motivul pentru care a început toată agonia mea dupa 3 luni și de voiaj a fost ajungerea în portul Constanta, unde problemele au început încă de la manevra de acostare, unde a trebuit să așteptăm pe un frig de -15 grade Celsius, câteva ore bune, îndurarea barcagiilor care trebuiau să ne ia parâmele să le pună pe babale pentru legarea navei. Aceștia refuzând categoric atâta timp cât nu se dă darul pe care ei consideră că trebuie să îl primească!!! Venirea autorităților a fost furtunoasă, exact ca în unele țări africane, de nu mai știai câți sunt, noroc că era un careu mare și încăpeau și în picioare. Au început negocierile.... după care s-a lăsat cu un control (PSC) care a durat cam 18 spre 20 de ore. Nu am să uit ignoranța și sfidarea persoanei care s-a ocupat de control, tonul foarte agresiv... într-un final s-au potolit treburile. Au plecat. Cadetul italian mi-a spus că comandantul a dat euro și așa s-a terminat inspecția. Nu a vrut să îmi spună cât. În schimb, au continuat vizitele în zilele următoare. Unii veneau, alții plecau, nu mai înțelegeam nimic ce se întâmpla. Toți mai plecau cu câte ceva. În una din zile a venit la bord, tot din partea căpităniei, o persoană pe care o cunoșteam. Mi-am luat inima în dinti și l-am întrebat mai pe șoptite ce se întâmplă și i-am spus cum s-au derulat evenimentele de când am ajuns și până la venirea lui. A văzut că era rușinat, a ridicat din umeri și mi-a spus ....ce să facem, dacă e ordin de sus! În ultima zi la prânz, am intrat în careul unde erau autoritățile, am rămas impresionat cât de mulți erau, era o nebunie, țipete, urlete, numai ei vorbeau, toți cei din partea navei tăceau, le era teamă să zică ceva.Unul in uniforma se ridica pe jumatate de pe scaun si stiga in gura mare ... hai sa fie 36 sa fie cu noroc! Mi-am dat seama ca cifra respectiva reprezenta numarul cartoanelor de tigari pe care trebuia sa fie aduse. baietii s-au conformat le-au adus, erau frumos aliniate pe masa. Pe toata masa erau mult mai multe de ordinul zecilor. Ce ma surprins mai mult e faptul ca unele persoane din cadrul autoritatilor purtau uniforme ca se vedeau ca erau foarte vechi, ponosite chiar murdare iar din punctul meu de vedere nu prea corespundeau cu uniformele celorlalti. Mi-am pus inttrbarea daca chiar sunt de la capitanie sau .... In tot timpul asta m-am ferit sa vorbesc romaneste, mi-a fost rusine, dar tot m-am scapat. Am plecat in sala de mese sa imi iau o cafea, acolo o persoana in uniforma manca, di obisnuinta am spus pofta buna, ... ba dar voi aici nu aveti si friptura?... ... nu domnule, nu avem! bagami-as....... Dupa putin timp, doi politisti de la Politia de frontier ieseu cu 4 saci mari, negri plini, ce zornaiau a conserve, borcane, au coborat sa duca la o masina, nu s-au mai intors.În total, euro nu știu, saci cu alimente nu am ținut cont, cartoane de țigări .....132! Mi-a fost rusine că sunt român! Și pentru lucrurile astea am plătit cu locul de muncă! Păcat!"