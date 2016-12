Președintele Traian Băsescu:

„După părerea mea, Ziua Marinei este Ziua Bărbatului“

Mii de oameni au participat, ieri, la manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Marinei, care au avut loc pe faleza Cazinoului, din Constanța // Președintele Traian Băsescu a trecut ușor de la câteva huiduieli din public la obișnuita-i „baie de mulțime“ Mii de persoane au fost prezente, ieri, la sărbătorirea Zilei Marinei, care a avut loc, ca în fiecare an, pe faleza Cazionului din Constanța, în imediata apopiere a Comandamentului Flotei. De la eveniment nu au lipsit președintele României, Traian Băsescu, ministrul Apărării Naționale, Gabriel Oprea, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Radu Berceanu, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, liderul Uniunii Naționale pentru Progresul României (UNPR), Cristian Diaconescu și numeroase alte oficialități locale și centrale. Deși așteptați, prim-ministrul Emil Boc și șefa Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, au lipsit de la manifestări. Sute de turiști care se aflau pe litoralul românesc au preferat ca, ieri, să vină pe faleza de la Cazinoul din Constanța pentru a privi manifestările legate de Ziua Marinei. Nici constănțenii nu au lipsit de la eveniment, ei luând, cu mic, cu mare, drumul falezei din zona Cazinoului din Constanța, pentru a privi exercițiile de pe mare și de pe uscat susținute de militarii din cadrul Forțelor Navale Române. Deși mai „săracă” în manifestări în acest an față de cei precedenți, Ziua Marinei a determinat o mare masă de oameni să îndure razele puternice ale soarelui și canicula pentru a vedea navele în marș, exercițiile militare, pe Zeul Neptun venind de pe mare, scafandrii în timpul unor misiuni de salvare, bricul „Mircea” defilând, să audă muzica militară a Forțelor Navale Române cântată de fanfara militară condusă de Cornel Ignat. Mulți dintre ei au avut chiar ocazia de a da mâna cu președintele Traian Băsescu, ce, cu sudoarea șiroindu-i pe față din cauza temperaturilor extrem de ridicate, a preferat să testeze, din nou, vigilența sepepiștilor, coborând de la prezidiul de la care asistase la desfășurarea exercițiilor militare și a defilării navelor de luptă la mulțimea adunată pe faleză, unde a dat mâna cu toți oamenii care i-au ieșit în cale și a făcut zeci de poze. Președintele Băsescu vrea să trecem peste criză prin… solidaritate Celebrată sub auspiciile aniversării a 150 de ani de la înființarea Forțelor Navale Române moderne, sărbătoarea a debutat cu întâmpinarea președintelui Traian Băsescu și trecerea în revistă a gărzii de onoare, urmate de un Te Deum, susținut de arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie. Discursul președintelui Traian Băsescu a fost perturbat, la început, de câteva huiduieli și fluierături din public. Șeful statului a trecut însă foarte ușor peste moment, el continuându-și discursul către marinari și poporul român, făcând apel ca această sărbătoare „să fie un prilej pentru ca oamenii să fie împreună și de comemorare a eroilor mării căzuți la datorie”. Președintele Traian Băsescu a mai spus că, în opinia sa, Ziua Marinei este ziua bărbatului, a oamenilor care știu, la bordul navelor, să fie solidari. „Mulți încearcă, atunci când vine vorba despre Ziua Femeii, să impună ideea că trebuie să fie și o zi a bărbatului. În opinia mea, Ziua Marinei este ziua bărbatului și a acelor oameni care, la bordul navelor lor, știu să fie solidari, știu să prețuiască valoarea prieteniei, știu să prețuiască valorile naționale ale simbolului pe care îl poartă la catarg: drapelul de stat al României” - a spus președintele Băsescu. În continuare, el a mai precizat că Forțele Navale Române sunt în proces de consolidare și modernizare pentru a deveni parte eficientă a sistemului de operațiuni al NATO. Președintele a făcut referire apoi la criza economică, spunând că aceasta poate fi depășită prin solidaritate. „Știu că vremurile prin care trecem nu sunt ușoare, sunt vremuri generate de criza economică, vremuri care nu ne vor supune și pe care le vom supune noi. Am reușit să înre-gistrăm o ușoară creștere economică, însă este un drum lung pentru ca România să curețe balastul cheltuielilor bugetare excesive în raport cu veniturile pe care economia le asigură”, a mai spus președintele. „Vom trece acest moment. Mi-aș dori mult ca dificultățile de moment să fie trecute în solidaritate, în decență și fără încercarea unora de a deveni privilegiați ai crizei, de a fi aceia care nu pot fi atinși pentru că au o meserie sau alta. La fel cum militarii Forțelor Navale Române au acceptat sacrificiile făcute de criză, la fel ar trebui să o facă fiecare român”, a punctat Băsescu. Ministrul Oprea i-a omagiat pe militarii morți în accidentul aviatic de la Tuzla Ministrul Apărării, Gabriel Oprea, i-a omagiat, duminică, în discursul susținut la Constanța, de Ziua Marinei, pe cei 12 militari care și-au pierdut viața în urma catastrofei aviatice de la Tuzla și pe militarul decedat în accidentul aviatic din Munții Bucegi. „Doresc să exprimăm cu toții prețuirea și recunoștința pe care o datorăm eroilor marinari, a celor care și-au dat viața pentru apărarea țării. Suntem încă profund marcați de pierderea celor 12 camarazi în catastrofa aviatică de la Tuzla și este greu să acceptăm dispariția lor din marea familie a Armatei Române”, a afirmat Oprea. Oprea le-a spus militarilor prezenți la ceremoniile organizate de Ziua Marinei că este conștient de faptul că le este greu să treacă peste constrângerile crizei economice, dar că știe că militarii înțeleg nece-sitatea măsurilor temporare de reducere a cheltuielilor. „Știu că este greu să trecem prin constrângerile la care ne supune criza economică mondială, dar știu că înțelegeți necesitatea acestor măsuri temporare de reducere a cheltuielilor bugetare și sunteți solidari cu poporul pentru care sunteți un exemplu”, a spus Gabriel Oprea. El a făcut referire și la implicarea militarilor în misiuni internaționale pentru combaterea acțiunilor teroriste pe mare. „Rezultatele obținute în antrenamente și mai ales prestația impecabilă în misiunile internaționale demonstrează dorința și capacitatea dumneavoastră de a vă implica activ în menținerea unui climat al securității în zona riverană a Mării Negre, în angajarea noastră în cadrul NATO prin contribuția efectivă de combatere a acțiunilor teroriste pe mare și asigurarea securității maritime în zonă”, a adăugat Oprea. Președintele a făcut, din nou, „baie de mulțime“ După discursurile oficiale, au urmat aplicațiile tehnico-tactice, defilările de nave, avioane și elicoptere, precum și demonstrațiile sportive specifice tradiționalului eveniment sărbătorit în fiecare an de Praznicul Adormirii Maicii Domnului - patroana spirituală a marinarilor - Ziua Marinei Române. După cele câteva ore în care președintele Băsescu a stat alături de ceilalți miniștri sau invitați în tribuna amenajată în fața Comandamentului Forțelor Navale Române, luând prin surprindere până și „escorta” de sepepiști care-l înconjura, și-a dat haina jos și, cu sudoarea curgându-i pe față, a coborât pe faleză, unde a dat mâna cu militarii care abia participaseră la exerciții sau care prezentau tehnica de luptă. Apoi, a pătruns în mulțimea care se afla pe faleză, parcă vrând să-i înfrunte pe cei care, ceva mai devreme, îl fluieraseră sau îl huiduiseră. De această dată, oamenii l-au înconjurat și i-au zâmbit, se înghesuiau să dea mâna cu președintele, zeci de persoane insistând să facă poze cu el. Așa se face că președintele Băsescu a avut parte de obișnuita „baie de mulțime”, parcurgând zeci de metri printre oameni, urcându-se apoi în mașinile oficiale.