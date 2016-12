După ce a fost condamnat, a vrut să se răzbune pe cea de la care a furat

Un tânăr a vrut să se răzbune deoarece fusese condamnat pentru furt calificat și s-a dus la casa părții vătămate cu intenția de a-i da foc la locuință. În cursul zilei de luni, în jurul orei 7,00, polițiștii din Cumpăna au fost anunțați de o femeie că a fost victima unor hoți. Din cercetări a reieșit că autorul este Daniel Bivol, de 29 de ani, din Cumpăna. Oamenii legii susțin că, în urmă cu un an, el a spart casa unde locuiește Vasilica Amarandei și a furat mai multe bunuri. De Paște, el a aflat că a fost condamnat pentru acea faptă, la un an de închisoare. Supărat, tânărul s-a gândit că nu ar fi rău să-și facă singur dreptate și i-a venit ideea să se răzbune pe cea de la care furase în urmă cu un an. Drept urmare, luni dimineață, s-a dus la locuința Vasilicăi Amarandei cu intenția de a-i da foc la casă. Ajuns la fața locului, el a spart două geamuri din termopan, a intrat în imobil și a încercat să incendieze o cameră în care se afla depozitat material lemnos, prin aruncarea unui bidon cu benzină. În cele din urmă, focul a fost stins de proprietară, care s-a trezit după ce a auzit zgomote în casă. La rândul lui, hoțul a fugit, însă nu înainte de a lua cu el un televizor cu plasmă. La numai câteva ore după ce femeia a alertat polițiștii, Daniel Bivol a fost prins de oamenii legii. El a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, fiind depus în arestul IPJ Constanța. Tânărul este recidivist și a fost prezentat Judecătoriei Constanța cu propunerea de arestare preventivă. În urma deliberărilor, magistrații au emis, ieri, mandat de arestare pe o perioadă de 29 de zile.