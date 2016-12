Dumitru Moinescu a fost condamnat la închisoare

6

incredibil!!!

E incredibil ce se intimpla. De fapt, aproape in toate cazurile din justitie se intimpla asa.Castigi in toate instantele de fond cu posibilitate de recurs si pierzi in ultima instanta, atunci cind nu mai poti face recurs. Si asta in conditiile in care nu mai apar alte probe dupa sentinta din instanta de fond. Practic pierzi in instanta de recurs cu aceleasi probe cu care cistigi in instanta de fond!!! Am patiti pe pielea mea exact la fel intr-un caz. E incredibil!!! Oare mai e de trait in tara asta?! Excrocul de Iordache stia ca se va intimpla asta!