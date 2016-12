Dumitru Martin îi învăţa pe americani cum să ia mită: "Este mai uşor să albeşti 10% în SUA decât în Europa" (I)

Detalii incredibile din dosarul de corupție al Polarisului din SUA

Dumitru Martin îi învăța pe americani cum să ia mită: "Este mai ușor să albești 10% în SUA decât în Europa" (I)

Amănunte incredibile din aventura americană a Polarisului. Din materialul de urmărire penală întocmit de FBI, Dumitru Martin a fost urmărit și înregistrat de agenți sub acoperire în timp ce negocia „comisionul“ pentru atribuirea contractelor de către guvernul american pentru baza militară de la Kogălniceanu. Contractele erau de zeci de milioane de dolari, iar mita ajungea la 10%. Mai mult decât atât, Martin și angajații Polaris îi învățau pe americani cum să mascheze banii, dându-le mai multe variante de „albire“ a banilor.Iată întreaga poveste, descrisă pas cu pas de agentul special FBI Matthew Young.Povestea începe în 2014, când atașatul legal al FBI în București a anunțat Divizia FBI din Sacremento că există informații potrivit cărora membrii familiei Martin caută să dea mită unui oficial militar al armatei SUA în schimbul unui contract al Guvernului american cu compania familiei Martin, Polaris M Holding. Contractele ar fi urmat să fie executate în baza militară de la Mihail Kogălniceanu.„Am început investigația asupra familiei Martin și a apropiaților în iulie 2014, fiind asistat de LEGAT București (n.r. - atașat legal al FBI în București), Biroul FBI din San Francisco, unitatea militară a Forțelor Aeriene de la Travis și Biroul de Investigații Speciale a Forțelor Aeriene.În timpul anchetei am fost informat că Justiția din România investighează de asemenea compania Polaris pentru fapte de corupție și mituirea de oficiali ai Primăriei și ai altor oficiali români”, se arată în plângerea penală a agentului FBI.FBI Sacremento a folosit trei agenți sub acoperire în timpul investigației. De asemenea, investigatorii au beneficiat și de sprijinul a doi denunțători, ofițeri militari, care, în schimbul obținerii unor pedepse mai blânde, au ales să colaboreze cu autoritățile.Denunțătorii au ținut legătura cu reprezentanții Polaris prin telefon și email, stabilind ca prima întâlnire să aibă loc pe 27 octombrie 2014, în Suisun City, California. La întâlnire au participat cei doi denunțători și reprezentanții Polaris, în persoana lui Constantin Schiller și Anamaria Cruceru. Ofițerii americani le-au spus acestora că există două modalități prin care pot obține contractul: 1. calea oficială - ar fi participat la licitație și dacă oferta lor ar fi fost cea mai bună ar fi câștigat; 2. calea nelegală - printr-o înțelegere care le-ar fi garantat contractul. Cruceru și Schiller au precizat că vor să meargă pe a doua variantă, oferindu-se să plătească comandantului (unul dintre denunțători) un comision de 10% din valoarea totală a contractului pe care îl va obține Polaris. Aceștia au stabilit ca jumătate din comision să fie plătit la semnarea contractului, iar cealaltă jumătate când Polarisul ar fi încasat banii din contract.A doua întâlnire a avut loc tot pe 27 octombrie 2014, în baza aeriană Travis, între comandantul bazei și Cruceru și Schiller. În cadrul întâlnirii, reprezentanții Polaris au stabilit cu comandantul ca mita să fie oferită în schimbul garantării faptului că Polaris va obține contractul. Comandantul a fost de acord să primească mita, dar a precizat că dorește ca proprietarul companiei Polaris să vină să semneze personal contractul și să-i plătească partea. În acea noapte, Dumitru Martin a zburat în California pentru a se întâlni personal cu comandantul.Pe 29 octombrie 2014, Dumitru Martin s-a întâlnit cu celălalt denunțător, deoarece comandantul nu era disponibil. Denunțătorul i-a explicat lui Dumitru Martin că tot ce s-a discutat cu o zi înainte este valabil, iar comandantul este de acord. Acesta i-a mai spus că el a lucrat direct cu comandantul și că vor primi informații despre firmele competitoare la licitație astfel încât Polaris să-și ajusteze oferta pentru a câștiga.Dumitru Martin a fost de acord cu cele discutate, precizând că va discuta personal cu comandantul despre detalii și plata comisionului. De asemenea, Dumitru Martin a explicat că este mai sigur să plătească banii în Statele Unite decât în Europa, deoarece autoritățile europene vor verifica de unde vin banii. El a precizat că „este mai ușor să albești 10% în SUA decât în Europa”.În următoarele două luni, Cruceru a discutat cu partenerii americani detalii despre modalitatea de atribuire a contractului către Polaris. În ianuarie 2015, Cruceru le-a transmis prin email că Polaris dorește să primească un contract în valoare de 15 milioane dolari.(va urma)(2.49 Mb)