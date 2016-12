Dumitru Martin, arestat de FBI pentru mituirea unui ofiţer al US Air Force

Dumitru Martin, arestat de FBI pentru mituirea unui ofițer al US Air Force

Dumitru Martin, acționar al Polaris Constanța, a fost arestat de Biroul Federal de Investigații din Statele Unite ale Americii.Unchiul deputatului social democrat Eduard Martin este acuzat că a mituit un ofițer al Forțelor Aeriene, pentru a obține un contract de 10,35 milioane de dolari, la baza din Mihail Kogălniceanu.Potrivit sacbee.com, agentul special Matthew Young susține că suma de bani ar fi fost oferită ca mită pentru ca Polaris să furnizeze forțelor aeriene ame-ricane, staționate la baza Mihail Kogălniceanu, containere de transport și depozitare, timp de cinci ani.Ancheta FBI a durat aproximativ 17 luni, timp în care Dumitru Martin a fost urmărit de doi agenți sub acoperire, care au susținut că sunt mediatori în aranjamentul privind darea și luarea banilor din mită. Cei doi agenți s-au întâlnit pentru prima dată cu doi reprezentanți ai firmei Polaris la Suisun City, pe 27 octombrie 2014, când s-a oferit un „comision” de 10% drept garanție că acel contract va fi destinat firmei lui Martin, scrie Young în declarația sa.Cei patru au mers la baza Travis, unde s-au întâlnit cu comandantul escadronului. Acesta a insistat ca proprietarul firmei să semneze contractul și să plătească mita. În aceeași noapte, Martin a venit cu un avion în California pentru a se întâlni cu comandantul. Mai mult, agentul vorbește și despre alte șase întâlniri, în următorul an, la San Francisco, New York, Budapesta și Sacramento. După ce aranjamentul a picat din cauza corupției din România, contractul a fost acordat altei firme, dar relațiile au fost din nou reluate, sub forma unei licitații fictive, în vederea acordării con-tractului cu privire la containere. Martin și comandantul au sem-nat, pe 11 septembrie, atât un contract de aprovizionare militară a bazei Travis, cât și alte două contracte menite să camufleze mita.Ridicat de pe Aeroportul Internațional din San Francisco Când Martin s-a întâlnit cu agenții FBI, la San Francisco, el credea că urma să participe la o nouă întâlnire din seria celor la care au luat parte.Omul de afaceri a fost arestat chiar în prima zi a lunii decembrie, fiind ridicat de pe Aeroportul Internațional din San Francisco, unde ajunsese de la New York. A doua zi, Martin a fost prezentat unui judecător federal, la San Francisco. A fost dus în custodie la Sacramento, unde a apărut în fața judecătoarei federale Carolyn K. Delaney.Procurorul adjunct federal Todd Pickles a cerut ca Martin să fie menținut în detenție fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. Audierea urmează să continue luni.