Drogurile pândesc în şcolile constănţene

Drogurile pândesc în școlile constănțene

// În doar trei săptămâni, oamenii legii au prins 14 elevi și studenți din Constanța care făceau trafic de droguri în mediile școlareDrogurile prind din ce în ce mai mulți tineri constănțeni în mrejele lor. Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, traficul și consumul de substanțe halucinogene au explodat pur și simplu, principala piață de aprovizionare fiind Spania.Din păcate, drogurile au pătruns puternic în școli, licee și universități, unde elevii și studenții devin prăzi sigure în fața tentației și a anturajului. Polițiștii constănțeni recunosc că fenomenul a prins aripi în ultimii ani, însă, din fericire, tinerii constănțeni se mulțumesc cu „marfă“ ușoară și refuză drogurile grele, cele care generează probleme medicale și sociale grave.Pe lângă consumul propriu, mulți tineri încearcă să facă din droguri o sursă facilă și con-sistentă de venit, ignorând însă pericolele care îi pasc. La vârsta la care ar trebui să îl studieze pe Eminescu la liceu, din ce în ce mai numeroși elevi aleg drumul drogurilor, devenind cărăuși, distribuitori sau chiar producători de substanțe interzise. Cei prinși ajung să înfunde pușcăria pentru mulți ani.Ciocolata 1 și 2În ultimele trei săptămâni, 14 elevi și studenți au fost ridicați de polițiștii de la crimă organizată, fiind cercetați pentru trafic de droguri de risc. Oamenii legii aveau informații despre existența unei adevărate rețele în mediile liceale și universitare constănțene, iar după mai multe luni de supraveghere, au reușit să îi prindă pe suspecți.În cadrul operațiunii Ciocolata 1 și 2, polițiștii antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimi-nalității Organizate au destructurat o rețea importantă care furniza droguri în rândul elevilor și studenților din instituții de învățământ din municipiul Constanța.În prima etapă, au fost reținuți zece tineri, cu vârste cuprinse între 17 și 25, toți elevi și studenți. Polițiștii Serviciului Antidrog aveau informații despre această rețea încă din luna septembrie. Timp de două luni de zile, anchetatorii i-au supravegheat pe cei zece tineri și au monitorizat locurile frecventate de ei, pentru ca la momentul oportun să îi prindă în flagrant.Astfel, polițiștii i-au prins, pe 11 noiembrie, în zona Palas, pe Radu Luca, de 20 de ani, și pe Mircea R., de 17 ani, ambii din Constanța, care dețineau în mod ilegal, în vederea vânzării, cantitatea de 50 grame cannabis pentru care cereau suma de 2.500 lei.Tot în aceeași seară și în același loc, după o oră și jumătate de la prima captură, anchetatorii au dat peste Laurențiu Țară, de 25 de ani, și Dobre Cocoș de 23 de ani, amândoi din Constanța, în timp ce încercau să vândă 5 grame de cannabis porționat. În jurul orei 1, a fost depistat în flagrant, în zona bulevardului 1 Mai, din Constanța, L. L., de 24 de ani, din Constanța, care deținea în vederea vânzării cantitatea de 700 grame cannabis. Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că drogurile deținute de tânăr provin dintr-o cultură semănată, îngrijită și culeasă de el din zona localității Agigea, folosind semințe de cannabis din Olanda.Câteva zile mai târziu, polițiștii l-au prins și pe George Pleșca, liderul grupării, un elev în vârstă de 19 ani. El a fost surprins, împreună cu Marian Roșu, de 21 de ani, Cosmin Dumitrescu, de 18 ani, Costică Munteanu, de 18 ani, și Silviu O., de 17 ani, în zona BIG, în timp ce încercau să vândă 700 grame de hașiș cu prețul de 7.000 de euro.Potrivit anchetatorilor, în cursul cercetărilor a rezultat faptul că George Pleșca este coordonatorul rețelei și a cumpărat drogurile din Spania, racolând tineri cu scopul de a-l ajuta să vândă „marfa” în mediul liceal și universitar. Față de George Pleșca, Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 29 de zile, ceilalți suspecți fiind cercetați în stare de libertate.În data de 23 noiembrie, în jurul orei 23, oamenii legii au prins în flagrant încă două persoane. Este vorba de Aurelian Antonov, de 20 de ani, din Constanța, și Toma Popescu, de 21 de ani, din Constanța, care dețineau asupra lor, în vederea vânzării, cantitatea de aproximativ 10 grame hașiș pe care intenționau să o vândă cu suma de 500 de lei.Din primele cercetări s-a stabilit că suspecții au procurat hașișul de la Dănuț Cristian, zis „Crețu”, de 26 de ani, care a fost surprins, în aceeași seară, în flagrant, pe bulevardul Tomis, din municipiul Constanța, alături de Vlad Mariean, de 21 de ani, în timp ce vroiau să vândă 50 grame hașiș.Părinții i-au pus pe polițiști pe urmele traficanțilorAcțiunea poliției a plecat de la mai multe sesizări din partea părinților unor elevi și studenți, care le-au povestit oamenilor legii că fiii lor prezintă comportament ciudat, dorm mult, au slăbit, fură bani din casă, elemente ce i-au îndreptățit pe anchetatori să suspecteze că ar fi vorba despre droguri. „Plecând de la aceste sesizări și de la alte informații pe care le aveam, am făcut o analiză de risc pe unitățile școlare din Constanța, ceea ce a dus la monitorizarea acestor medii. S-a dovedit că aveam dreptate și că era vorba de droguri. Am supravegheat anumiți tineri pentru a-i descoperi, nu neapărat consumatorii, ci pe cei care intrau în legătură cu procesul de vânzare a drogurilor. În anumite centre școlare și universitare sunt tineri, elevi, care se ocupă cu așa ceva. Așa i-am descoperit pe toți. Deși au fost două operațiuni, toți făceau parte din aceeași rețea, aveau legături între ei. Noi vom continua să monitorizăm acest mediu din cauza gradului ridicat de pericol pe care îl reprezintă tinerii. La vârsta lor, consumul de droguri le poate afecta întreaga viață, dezvoltarea lor”, ne-a declarat comisarul Aurelian Pavel, șeful Brigăzii pentru Combaterea Crimei Organizate (BCCO) Constanța.Tinerii constănțeni consumă droguri ușoare, însă tot mai desÎngrijorător este însă faptul că drogurile pătrund tot mai mult adânc în școală și în viața tinerilor. Partea bună, dacă o putem numi așa, este că majoritatea constănțenilor preferă drogurile ușoare. „Consumul de droguri este apa-najul unei anumite categorii de vârstă - tinerii. Drogurile prind la persoanele cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani. Spre exem-plu, la noi, 80% dintre consumatori au aceste vârste. Din cercetările noastre, la Constanța, consumatorii preferă, mai ales în ultima perioadă, cannabisul și hașișul. Este opțiunea fericită, pentru că refuză drogurile grele, care creează cele mai grave probleme. Din nefericire, tinerii constănțeni nu mai consumă aceste droguri doar ocazional, la petreceri sau cu anumite prilejuri, așa cum se întâmpla în anii trecuți. Acum, consumul pare să se fi generalizat, să nu mai fie unul ocazional. De asemenea, în urmă cu câțiva ani, drogurile nu prea atingeau mediul școlar, însă acum consumul pare să penetreze tot mai mult școlile și să afecteze copiii sub 17 ani”, ne-a declarat comisarul Cristian Lipan, șeful Serviciului Antidrog din cadrul BCCO.Spania, principala piață de aprovizionarePolițiștii spun că drogurile au prins avânt mai ales după integrarea României în UE, când deschiderea frontierelor a făcut posibil transportul substanțelor interzise din țările vestice fără mari riscuri. „Principala cauză ar fi penetrabilitatea frontierelor. Odată cu integrarea țării noastre în UE, frontierele cu celelalte țări membre au fost deschise, încurajându-se astfel micul trafic de droguri din Vest. Se pot trece foarte ușor peste frontiere aceste substanțe. Practic, orice persoană se poate urca în mașină și să se ducă în Spania, principala piață de aprovizionare. Acolo prețurile sunt foarte mici, comparativ cu aici. Transportul se face ușor, printre bagaje, în mașină sau chiar prin colet direct din Spania”, a precizat comisarul Cristian Lipan.