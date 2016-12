Drogul, semnal de alarmă în viața adolescenților. Ce pot face părinții?

„Din ce în ce mai des vin la cabinet părinți cu adolescenți pentru problematici de genul: opoziționism, furt, fumat la vârste precoce, dependențe de droguri. Majoritatea părinților, la prima întâlnire, spun: «Nu știu ce se întâmplă cu copilul meu, nu mă ascultă. Mă tem că l-am scăpat din mână».Astfel de probleme apar încă de la vârsta preadolescentină, iar oricât ar fi părinții de vigilenți și ar încerca să țină copilul-adolescent sub control, nu îl pot exclude din mediul înconjurător. În societatea actuală, copiii sunt bombardați cu informații pe care nu știu să le filtreze corect, așa că lipesc bucățele din informațiile pe care le află, dar într-un mod eronat și defectuos. Fără repere clare și corecte, copiii sunt foarte ușor de influențat de mediile toxice”, a explicat pentru cititorii „Cuget Liber” psihologulConfruntați cu situații în care fiul sau fiica lor o iau pe căi greșite, căzând pradă drogurilor sau altor vicii, unii părinți au tendința de a-i sufoca pe adolescenți cu privațiunile și controlul. Dar este acesta răspunsul?Psihologul Elena Ranga a precizat: „Pentru părinți a devenit din ce în ce mai greu să-și controleze copiii adolescenți având în vedere varietatea de stimuli la care sunt expuși copiii. Părinții se trezesc în postura de a gestiona situații nefamiliare, care îi depășesc și la care nici ei înșiși nu știu cum să reacționeze. În astfel de situații apare panica și tendința de a sufoca copilul cu controlul și privările.În realitate, toți acești stimuli externi, fie toxici sau benefici, sunt normali societății actuale. Soluția nu este evitarea sau teama, ci adaptarea. Copiii au nevoie de la părinții lor de sprijin și ghidare corectă, adaptată societății actuale. Părintele are nevoie să se informeze în permanență de tendințele societății și să își creeze în permanență repere sănătoase, pentru a fi adaptat unei societăți în continuă schimbare”.Apariția drogurilor, a conflictelor sau a absenteismului este un semnal că adolescentul suferă. Iar părintele le poate observa, din timp, prin construirea unei relații bazate pe comunicare și încredere cu copilul său.„Este necesar ca părintele să își creeze o relație de încredere cu copilul său, să se intereseze în permanență de evenimentele prin care trece acesta, de prieteniile pe care și le face, de interesele lui; este necesar să fie dispus să-l asculte, să-l înțeleagă și să-l ghideze. Când în viața copilului apar comportamente rebele, opozante, conflicte, droguri, absenteism sau abandon școlar, este semn că acesta suferă. Este necesar ca părintele să înțeleagă ce se întâmplă cu copilul său și să nu îl trateze ca pe o problemă. Copilul și familia au o problemă, nu înseamnă că sunt o problemă! Și, ca orice problemă, are și o rezolvare. Cu cât este mai dificilă problema, și recuperarea este mai dificilă și necesită implicarea a trei părți: copilul, familia și psihologul. Căci psihologul ajută atât copilul, cât și pe părinți, familia în ansamblul ei”, a subliniat psihologul constănțean Elena Ranga.