Drogaţi de la 14 ani

Interviu cu Aurelian Pavel, șeful Crimei Organizate

Drogați de la 14 ani

Numărul consumatorilor de droguri a crescut vertiginos în ultima perioadă, în timp ce vârsta acestora a scăzut până la 14 ani. Despre acestea, dar și despre alte lucruri, ne-a vorbit comisarul-șef Aurelian Pavel, șeful Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Constanța (BCCO). - Cum a evoluat piața drogurilor în Constanța în ultimii ani? Mulți o apucă pe acest drum de la vârste tot mai fragede… - Aici e mult de discutat. Vorbim de drogurile care sunt prevăzute ca fapte penale sau despre etnobotanice care, în mare parte, sunt legale și se vând prin magazinele de vise sau se achiziționează de pe internet. Din anchetele pe care noi le-am făcut, vârsta consumatorilor, cât și a traficanților, a început să scadă. Am ajuns să constatăm infracțiuni, și mă refer la drogurile care sunt prevăzute de legile penale, la tineri cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani. An de an, mini-vacanța de 1 mai cât și cea estivală a reprezentat pentru noi un element de referință cât și de evaluare al tinerilor care consumă sau dețin în vederea consumului droguri deja consacrate. În special, în Constanța, în ultimul timp, principalele droguri de uz au rămas marijuana, canabisul și derivații acestuia, cât și rezină de hașiș, uleiul de hașiș. - Aveți o evidență a școlilor cu probleme? - Noi nu facem o evidență a școlilor. Asta intră în atribuțiile Agenției Naționale Antidrog care se ocupă de reducerea cererii. Noi ne ocupăm de reducerea ofertei. Pe noi ne interesează traficanții de droguri, în special. Sigur am găsit mai mulți elevi ai unor licee, care erau implicați atât în consumul cât și în traficul de droguri, dar ei nu sunt grupați numai într-un singur liceu. Era o gașcă, mai multe licee. Chiar foarte mulți studenți, cam de la toate facultățile care sunt în Constanța. - A crescut numărul consumatorilor de droguri? - Ca urmare a magazinelor etnobotanice, a crescut enorm. Avem o cerere uriașă. Haideți să ne gândim că numai anul trecut existau 56 de magazine pe raza județului Constanța. Acum, ca urmare a implicării prefectului, a agențiilor din subordinea prefectului, la nivelul județului a rămas un singur magazin, și acela în Cernavodă, iar la nivelul municipiului mai sunt 14 din care, cred că funcționează vreo 10, care vor trebui să închidă deoarece au amenzi de plătit. Amenzi ca persoană juridică destul de mari. De altfel, ele vor fi în continuare monitorizate pentru că, din punctul nostru de vedere, noi nu avem o bază legală să-i sancționăm, atât timp cât vând produse care nu se află sub incidența legii. - Cât de periculoase sunt aceste substanțe care sunt comercializate în magazinele de vise? - Sunt destul de periculoase, mai ales că sunt și persoane care au ajuns la urgență de pe urma consumului acestor substanțe. Pe an, se înregistrează 60 -70 de cazuri de persoane care ajung la secția de Terapie Intensivă, în urma consumului acestor substanțe. - Se vorbea la un moment dat că aceste substanțe sunt mai periculoase chiar și decât unele droguri cunoscute pe piață. - Se vorbea din cauza faptului că nimeni nu a făcut un studiu. Avem canabisul care se consumă de câteva sute de ani și care e controlat de cel puțin 60 de ani. Știm cam ce face, care sunt reacțiile biologice la anumite faze ale consumului, însă nimeni nu a făcut un studiu asupra lor, și asta pentru că formulele chimice ale substanțelor etnobotanice sunt de dată recentă și se modifică în funcție de cum modificăm legea. Poți schimba la infinit formula chimică în cazul substanțelor etnobotanice. - Se tot vorbește de influența anturajului. - E normal ca anturajul să-ți creeze premisele unui consum, că nu poți să începi tu de unul singur, să-ți spui că gata vrei să începi să consumi. Trebuie ca cineva să-ți zică ce bine este, uite ce stare am, ce prost ești că nu faci, etc. Anturajul, într-adevăr, reprezintă un mediu favorizant, depinde însă de locul în care te învârți. De obicei, în găștile care obișnuiesc să se strângă în fața blocului pot apărea anumite influențe care sunt negative. - Ce le-ați putea spune tinerilor care au de gând să încerce drogurile sau etnobotanicele? - Indiferent ce aș zice, nu are nici cea mai mică relevanță pentru cineva care are de gând să consume lucrul respectiv. Sigur, pot să spun nu consuma că te prind și te bag la pușcărie, dar nu cred că acest lucru sperie pe cineva. Trebuie ca fiecare să conștientizeze ce vrea de la el și ce vrea în societatea respectivă, pentru că dependența pe care o va obține pe termen lung îi va crea niște probleme mari atât lui, cât și familiei lui. - Apropo de familie, ce sfaturi le dați părinților pentru a-și ține copii departe de acest pericol? - Sfatul meu este de a nu mai lăsa calculatorul să țină loc familiei. Să încerce să fie mai prezenți membrii familiei între ei, să reușească să-și împărtășească prin viu grai toate trăirile și lucrurile pe care le au de zis, pentru că altfel nu mai e familie. Să petreci foarte mult timp în fața calculatorului, să discuți virtual pe tot felul de site-uri de socializare mi se pare un lucru prost. Toată lumea știe că internetul e o poartă de informare foarte bună, însă, dacă luăm exemplul unui copil, el nu știe ceea ce e bine și rău. Acolo este o informație foarte multă, neverificată și fiecare receptor o percepe în felul său. Astfel, dispar legăturile umane între persoane. Rămân niște legături cibernetice. Aici întemeiezi niște discuții sau prietenii fictive care nu au nicio legătură cu mediul tău. Toate astea au conlucrat la apariția acestui fenomen.