Drastic: închisoare pentru cei care refuză munca în folosul comunităţii!

batjocura la adresa muncitorilor

Doua ore de munca in folosul comunitatii? Pai el daca furat / cauzat daune in detrimentul unei persoane private, el nu trebuie sa munceasca in folosul acelei persoane, sa o despagubeasca? Personal am fost furat de cinci ori si singura data cand mi-am recuperat paguba, a fost cand am prins hotul in fapt. In rest... eu cu paguba din furt, eu si cu impozit directionat catre intretinerea infractorului in penitenciar (masa calda, caldurica, tv, telefon, programe artistice...) Asta-i justitie?