DRAMA unei mame din Constanţa, care ÎŞI VREA COPILUL ÎNAPOI. "Am decizie definitivă a instanţei, dar tatăl nu ţine cont de nimic!"

DRAMA unei mame din Constanța, care ÎȘI VREA COPILUL ÎNAPOI. "Am decizie definitivă a instanței, dar tatăl nu ține cont de nimic!"

O legislație ambiguă și autorități care acționează în viteză de melc o împiedică pe o mamă să își crească băiatul în vârstă de 6 ani. Totul în ciuda unei decizii definitive a instanței civile, care a stabilit ca minorul să locuiască la domiciliul mamei sale, din Tuzla, tatăl având posibilitatea de a-l lua la domiciliul său pe minor doar în anumite condiții. Totuși, bărbatul nu a ținut cont de decizia instanței și, de la începutul anului, nu i-a mai încredințat copilul mamei. Femeia a făcut o plângere la Parchet, iar procurorii îl anchetează pe tatăl minorului pentru lipsire de libertate.Ionela Gheorghe este o mamă care trăiește un adevărat coșmar, fiind ținută departe de copilul ei, încă din luna ianuarie. Concubinul ei, Viorel Vasilică F., s-a hotărât să calce în picioare o de-cizie definitivă a Tribunalului Constanța, care a hotărât ca minorul Cosmin Adrian să locuiască la domiciliul mamei sale și nu al tatălui, așa cum se întâmplă în prezent. Prin Decizia Civilă numărul 1142/27.09.2016 a Tribunalului Constanța, tatăl are posibilitatea de a-l lua la domiciliul său pe băiat în prima și a treia săptămână a fiecărei luni, de sâmbătă până duminică, ora 16.00.„O perioadă de timp, el a respectat acest program, mai întârzia câteva ore, dar am trecut cu vederea acest lucru. În data de 7 ianuarie, l-a luat acasă și nu a mai adus copilul înapoi. El a spus că băiatul nu ar mai vrea să stea cu mine, ceea ce nu cred. Nu-mi răspunde la telefon, am fost de cinci ori cu Poliția, însă nu am rezolvat nimic. Noi nu ne-am căsătorit și am stat împreună de când avem copilul aproximativ două luni, timp în care am fost bătută, iar copilul era speriat și tocmai de aceea am decis să nu mai locuim împreună”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionela Gheorghe, mama copilului.„Nu vreau la tati, mi-e frică de el“În luna ianuarie, Ionela Gheorghe a dus copilul în vizită la tată și de atunci nu l-a mai văzut. Ea are o sentință civilă definitivă care stabilește custodie comună cu domiciliul la mamă. Între timp, tatăl nu mai dorește să dea înapoi copilul, invocând diverse motive, precum îngrijirea precară sau că era agresat de către mamă, lucru neconfirmat de cei de la Protecția Copilului.Contrar tuturor pretextelor pe care tatăl copilului le-ar putea invoca, rezultatul evaluării psihologice a minorului spune multe despre cine ar trebui să îl crească pe Cosmin Adrian.„În timpul interviului clinic, copilul a declarat: «Nu vreau la tati, mi-e frică de el, ne bate, și pe mine, și pe mami. Nu se joacă cu mine, doar țipă». A spus că vrea să locuiască cu mama pe care o iubește, «pe tati nu îl iubesc, este rău»”, se arată în raportul evaluării psihologice efectuat la Cabinetul Individual de Psihologie Mihaela Negru.Important de precizat este că, potrivit mamei, de la începutul anului și până în prezent, de când băiatul se află în posesia tatălui, copilul nu mai este dus la grădință, pierzând astfel ocazia de a socializa cu mediul exterior.Tatăl copilului, inculpat pentru lipsire de libertatePsihologul juridic, după un termen de maximum trei luni, întocmește un raport către instanță, în care își formulează concluziile și recomandările, în cazul în care unul dintre părinți instigă și influențează copilul împotriva celuilalt părinte. Rolul psihologului este de a rezolva pe cale amiabilă ceea ce a hotărât instanța.Întrucât legea este extrem de stufoasă, dar și ambiguă, Ionela Gheorghe a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, în acest caz fiind deschis un dosar penal.În rechizitoriul întocmit de procurori, se arată că „în data de 7 ianuarie, inculpatul Viorel F. l-a luat pe minorul Cosmin Adrian de la domiciliul mamei și a refuzat să îl ducă înapoi. De asemenea, în prezent, la mai bine de patru luni de la comiterea faptei, minorul se află tot la inculpat, reținându-l contrar deciziei Tribunalului Constanța”.Audiat în calitate de suspect/inculpat, Viorel Vasilică F. a declarat că are cunoștință de decizia instanței și a recunoscut că nu a putut înapoia copilul din cauza condițiilor meteorologice, spun procurorii. Chiar și după ce ploaia s-a oprit, tatăl nu a dorit să-și ducă băiatul înapoi la mamă. Inculpatul a reținut conștient minorul după ce nu mai avea acest drept și încearcă îndepărtarea acestuia de mama sa, adaugă procurorii.Ce spune Protecția CopiluluiUltima data când Ionela Gheorghe și-a văzut copilul a fost de Paști. De asemenea, s-a încercat punerea în executare a sentinței Tribunalului Constanța cu ajutorul executorului judecătoresc. Echipa mobilă a DGASPC Constanța a însoțit executorul judecătoresc și acum se așteaptă procesul verbal încheiat. Potrivit procedurii, dacă se constată refuzul copilului de a merge la mamă, acest aspect se precizează în procesul verbal și, potrivit articolului 931 din Codul de Procedură Civilă, Direcția are obligația să sesizeze instanța pentru numirea unui psiholog judiciar care să lucreze trei luni cu copilul și familia pentru a se pune în aplicare sentința.„În astfel de situații pe care le instrumentăm, și nu sunt puține, însoțim executorul judecătoresc și avem rolul de mediator. La executare ne asigurăm că sunt respectate drepturile copilului, pentru a nu se folosi un limbaj și un comportament neadecvat, pentru că astfel de situații sunt tensionate. Singura care poate să stabilească ce se poate întâmpla în astfel de situații rămâne instanța de judecată. Nicio instituție nu se poate duce să smulgă co-pilul de la un părinte pentru a-l da celuilalt, chiar dacă există o sentință civilă în acest sens. Totul trebuie făcut pe cale juridică”, ne-a precizat Roxana Onea, purtător de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.