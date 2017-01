DRAMĂ LA SĂCELE / Fată de 14 ani violată. Poliţia l-a prins pe făptaş

3

despre toate minciunile d mai sus aja zisul "viol"

Tot ce cred eo despre minciunile pe kre le indruga domnisoara BA.... sunt nijte minciuni ei sunt muritori d foame sh nu mai jtiu qm sa fak bani sh aja i-a bagat pe gat "presupusul viol " lu baiatu asta . in ziua d azi totul se qmpara q bani politisti s.a. ganditi-va sh voi putin dc nu o mai lasa tasu afara pe asta . Intrebare intrebatoare : DE CE NU O MAI LASA AFARA PE FIISA ? " IAR RASP ESTE K II E FRIK SA NU ZIK "DOMNISOARA" ADV K NU A FOST NICIUN VIOL SH TOTUL A FOST O INSELATORIE . Nui nik adv tot o sa iasa la iveala k minciuna are picioare sqrte sh knd o sa se afle va inchipuiti sh voi k o sa-i dea in judekta k au mintit in legatura q tot . NU imi place sa tin partea nimanui dar imi place sa tin q dreptatea . Ftele sau schimbat f mult adik li sa acordat prea multa libertate sh aqm mint tot la fel d mult sh li sa urkt la kp libertatea sh aqm incep sa fak rau la baieti nevinovati parintii sunt d vina k nu au jtiut sa aiba grija d copii sa-i educe qm trb . In kzu asta nu prea vad un viitor stralucit ptr ftele din ziua d azi . RUSINE SA LE FIE LA FTELE KRE FAC ASTFEL D LUCRURI SA MINTA K AU FOST VIOLATE KND COLO NICI MAKR NU SA INTAMPLAT AJA CVA .