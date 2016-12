Drama familiei unui poliţist mort: "Nişte oameni care stau la un birou au decis soarta mea şi a fiului meu"

9

Opinie

Cu o situatie asemanatoare m-am confruntat si eu in urma cu 10 luni, de pe data de 7 ianuarie.Este vorba despre tatal meu,care a facut un accident vascular cerebral cand era la munca,la gazda(apartinand comunei unde lucra si unde isi desfasura activitatea, el avand domiciliul la oras).Chestia cu siguranta privind munca si alte prostii de genul,mi-au zis si mie referitor la cazul tatalui meu.Ceea ce pot spune este ca asa e in Romania,facem cum e mai bine pentru cine trebuie, nu conteaza adevarul si dreptatea.M-am convins de asa-zisa "Politie romana" privind corectitudinea si respectul fata de oamenii care au muncit 20 si ceva de ani pentru ei .Evident, se merge pe premisa" mortul e de vina", ca saracul de el nu mai are dreptul sa se apere si sa lupte pentru dreptatea sa.Mai nou, ca sa fie accident de munca, nu conteaza daca esti la serviciu, daca esti in program...daca nu ti-a dat cineva in cap , sau , altfel zis , daca nu e vatamare corporala,nu conteaza ca ai fost acolo si ca erai in timpul serviciului.Contrar, daca l-ar fi gasit beat in timpul serviciului, mai era aceeasi situatie ? Sa fim seriosi,ce fel de societate este asta ? O societate controlata, o societate care ne invata cum sa ne dezumanizam, o societate in care putini mai sunt corecti si putini se mai gandesc si la ceilalti, o societate derizorie.Cu astfel de oameni nu ai cum sa lupti, ei stiu foarte bine ce demersuri au de făcut si ce trebuie sa urmărească ca sa iasa in favoarea lor.In concluzie,sa le fie rusine pentru faptele marșave si stim cu toti proverbul acela:" fie roata si patrata,tot se-ntoarce ea odata".