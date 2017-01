Drama copiilor abuzaţi sexual

2

Pedeapsa aspra pentru pedofili

Da foarte bun subiect si problema ce ar trebui rezolvata in Romania in stare de urgenta,pentru ca numarul,pedofililor este din ce in ce mai mare pe zi ce trece si infricosator.Vin cu o propunere, ca la pedofilii din Romania sa fie odata aprobata legea castrarii chimice ,dar in acelasi timp si pedepsiti aspru, iar pedeapsa lor sa fie de lunga durata sau pentru totdeauna,cel putin cei care sunt recidivisti ar trebui o lege aspra de tot ca in tarile Islamice.