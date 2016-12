Dragă ofiţerule MAPN în rezervă, am rămas civil şi am construit şcoli şi am predat, am construit spitale şi am operat! Tu ce ai făcut? Ai primit totul gratis

Scrisoarea unui civil către ofițerul militar care a revoltat societatea românească:

Dragă ofițerule MAPN în rezervă, am rămas civil și am construit școli și am predat, am construit spitale și am operat! Tu ce ai făcut? Ai primit totul gratis

În urma articolului "Dragă civilule, noi nu putem fi la fel! Nu ai de ce să fii invidios. Nu ai putut mai mult. SCRISOAREA UNUI OFIȚER ÎN REZERVĂ PRIVIND PENSIILE MILITARE", reacțiile au fost furibunde, continunând să curgă în mediul on line săptămâni întregi. Scrisoarea ofițerului pensionar, care, cu o superioritate și aroganță ieșite din comun, încearcă să demonstreze de ce ei, militarii, merită pensii superioare celorlalte categorii sociale, a stârnit o adevărată polemică. Au fost sute de comentarii, pro și contra. Vom reda în continuare scrisoarea unui cititor care se semnează Alexandru Robert Bila. Un punct de vedere de bun simț, foarte pertinent și ancorat în realitatea vremurilor."Dragă ofițerule MAPN în rezervă, noi nu putem fi la fel! Veteranii de război în primul rând, apoi cei care au participat și participă la conflictele din teatrele de război, aceia într-adevăr merită și o soldă specială, și o pensie specială, și recunoștință. Dar. Nu am vrut să fiu ca tine, dar nu pentru că nu am putut. Deoarece nu tot poporul român se înscria la admitere la Academia Militară, ca “să nu poată”. Procentul celor picați este insignifiant față de restul populației, tinde spre zero.Într-o singură chestie îți dau dreptate – noi am fost și suntem diferiți. La liceu ai avut parte de casă și masă, dar nu gratuite. Că nu picau din cer alimentele. Brutarul trebuia să muncească să ai pâine, fermierul trebuia să muncească să ai carne iar bucătarul trebuia să muncească să ți le gătească. Așadar, noi restul, am plătit într-un fel sau altul pentru a avea tu, ofițerule în rezervă, impresia că sunt gratuite.Iar în privința calității școlii, am mari dubii că a fost ”cea mai bună calitate posibilă”. Nu am vrut gratuitățile oferite de Armată. Nici mâncare (am plătit dacă mi-a fost foame), nici transport gratuit (am plătit dacă am mers cu autobuzul), și nici casă. Pentru că tu ai avut parte de “locuință de servici“ (construită de unul care a ales să se facă zidar și nu ofițer), pe care ai putut eventual apoi s-o cumperi la un preț sub valoarea reală de piață. Știi foarte bine ce avantaje ai avut de-a lungul vieții doar pentru că ai avut uniformă.Unii dintre noi au urmat facultăți ce le-au permis să muncească și peste hotare. Dar nu i-a plătit nimeni în timpul școlii – doar pentru că învățau, au trebuit să își ia o slujbă în timpul liber. Și da, știam că prima ta soldă va fi mai mare decât salariul mediu pe economie, dar am ales să facem fiecare ceea ce ne place, nu am ales calea “cu gratuități“. Poate ți se va părea ciudat, dar fiecare dintre noi ne continuăm pregătirea profesională și după ce am terminat studiile. De aceea medicul la care mergi te va opera conform cu ultimele rezultate în medicină, și nu cum a învățat el acum 30 de ani, în facultate.Acum hai să disecăm puțin ce ai învățat tu, ofițerule în rezervă, în Academie. Ai revoluționat tactica militară? Mă îndoiesc. Ai îmbunătățit semnificativ armamentul? Mă îndoiesc (vezi dotările Armatei și de unde vin ele). Și… cam atât. Pentru că intendența nu se pune. Să ai grijă de stocuri, asta o poate face și un contabil. Sau vânzătorul de la Aprozar. Și eu am fost soldat. Că așa erau vremurile. Și aveam geamantanul plin de borcane cu zacuscă și cu gem, de acasă. Pentru că mâncarea pe care o primeam noi, soldații, știi și tu, ofițerule în rezervă, cum era. Iar dacă voiam 2 zile permisie, trebuia să-ți aducă tata benzină, sau cei care nu aveam mașină în familie, ness, țigări bune și o sticlă de “ceva”. Vorbesc de anii ’80 - ’90. Probabil ai uitat.Dacă Doamne-ferește ar fi fost vreun război, nu ai fi fost singur pe câmpul de luptă, ofițerule în rezervă! Ai fi fost înconjurat de noi, soldații în termen și de cei mobilizați. Așadar riscul era pentru toată lumea, nu e cazul să faci un apanaj din asta. Iar prețul plătit de noi nu ar fi fost mai mic decât al tău. Sau viața noastră valoreză mai puțin? Războiul rece sau cald, nu l-ați fi purtat numai voi, ofițerii, nu?“Ai rămas mai departe, civil…” Da, am rămas mai departe, civil, și am construit școli și am predat (poate și copiilor tăi), spitale și am operat (poate și pe tine), am condus autobuze (poate ai mers și tu cu ele), am dezvoltat programe și aplicații care acum îți fac viața mai ușoară.Hai să-ți spun un secret - nici tu, nici Armata nu sunteți centrul Universului, nici buricul Pământului. Sunteți indispensabili datorită aplecării umanității către agresivitate, dar lumea progresează nu datorită vouă. Ai scos oamenii de sub dărâmături? Lăsând la o parte faptul că ți s-a ordonat s-o faci, deci nu știm dacă ai fi făcut-o în lipsa acelui ordin, e o chestie de omenie să scoți oamenii de sub dărâmături, de sub ape, de unde vrei tu. Omenie pe care o ai, sau nu, indiferent că ești militar sau vânzător la tarabă. Ai zburat la 10000 de metri în stratosferă? Ai fost vreodată, ofițerule în rezervă, în mină, la “doar “ câteva sute de metri sub pământ? Ca să vezi cât suntem de diferiți? Tu ai ales o meserie, eu alta. Trebuie să-ți mulțumim special pentru asta? Am fost frați? Poate, odată. Știi când am încetat să mai fim? Pe la mijlocul lui decembrie ’89. Pentru că știu și eu, și știi și tu, ofițerule în rezervă, ce s-a întâmplat atunci. Ai uitat? Noi, civilii, nu. Iar concluzia ta, ofițerule în rezervă, cum că nu suntem egali ca membri ai societății, iar tu ești deasupra, îmi legitimează aceste rînduri. Așa e că te-am supărat până la urmă? De ce nu stai tu liniștit cu pensia ta specială și simți nevoia să ne spui cât ești tu de special? Că nu ești".Alexandru Robert Bila