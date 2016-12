Dr. Virgil Coman ne-a onorat cu colaborarea şi prietenia lui

Dr. Virgil Coman ne-a onorat cu colaborarea și prietenia lui

Doctor în istorie, arhivist, cercetător pasionat și talentat, Virgil Coman a fost unul dintre colaboratorii cei mai prețuiți ai cotidianului „Cuget Liber”. Ziarul și cititorii îi datorează serialele de articole despre istoria Constanței și a Dobrogei. Sub semnătura sa, au fost prezentate publicului larg, în premieră, numeroase documente de arhivă. În 2006, și-a făcut timp să publice, în „Cuget Liber”, un lung serial de documente istorice privind învățământul constănțean din primii ani ai secolului XX. Plănuia să realizeze un întreg volum pe această temă.În anul 2014, împreună cu un colectiv din cadrul Arhivelor Naționale - Serviciul Județean Constanța, a realizat una dintre cele mai importante lucrări de cercetare documentară a istoriei milenarului oraș de pe țărmul Mării Negre: „Constanța - mărturii documentare”, volumul I, care cuprinde regulamentele administrației locale din perioada 1879 - 1949.Vorbindu-mi despre această lucrare excepțională, Virgil Coman mi-a spus: „A fost gândit împreună cu colegii de la Arhivele Naționale, Arhiva Ministerului de Externe, Arhivele Militare și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, solicitându-se tuturora să transmită documente despre Dobrogea. După o muncă de trei ani, a rezultat un volum care reunește 423 documente, cele mai multe inedite. Cel mai vechi datează din 1597, din timpul ocupației otomane, iar cele mai noi din 1989. Documentele sunt spectaculoase pentru că reflectă realitățile economice, sociale, politice și culturale ale Dobrogei”.v v vUltima întâlnire cu el am avut-o pe data de 22 iulie 2016. Atunci am vorbit despre evoluția serviciilor arhivistice și despre rolul jucat de Arhivele Naționale - Direcția Județeană Constanța în economie.Am mai discutat și despre proiectele noastre de viitor, despre nepotul meu și copiii săi. Plănuiam să îl invit să vorbească la lansarea viitorului volum colectiv al Clubului Umoriștilor Con-stănțeni, „Containerul cu umor”, dedicat împlinirii a 40 de ani de la debutul lucrărilor de construcție a primului terminal de containere din România. Știam că era pasionat nu doar de istoria portului Constanța, ci și de literatură, îndeosebi cea umoristică. „Hai să ne întâlnim la o bere, în peninsulă, să discutăm mai pe îndelete”, mi-a spus la despărțire. Cine să bănuiască că aveam să-l văd pentru ultima oară?!Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!