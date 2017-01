Două pistoale găsite sub podul de la Pecineaga

Mai mulți copii din Pecineaga au găsit două pistoale cu gaze sub podul din localitate. Oamenii legii spun că, sâmbătă, Ana Maria J., de 13 ani, s-a prezentat la Postul de Poliție, împreună cu mai mulți copii și au predat două pistoale cu gaze de producție bulgărească, fără muniție. Fata a declarat că armele au fost găsite sub podul din localitate sub o placă de beton. Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii identității posesorilor.