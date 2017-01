Două minore au fost date dispărute de părinţi

Două minore au fost date dispărute de părinți

Ştire online publicată Marţi, 20 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Două fete, una din localitatea Lumina și alta din Limanu, au dispărut de acasă, ele fiind căutate de oamenii legii. Polițiștii din Limanu au fost sesizați, ieri, de către Argentina I., de 33 de ani, că fiica sa, Anita Lupu, de 14 ani, din Limanu, a dispărut de trei zile de acasă și nu s-a mai întors. Fata are o înălțime de 1.60 - 1.65 m, greutate de 55 kilograme, față ovală, ten măsliniu, ochi negri, păr negru până la baza umerilor. Ca semne particulare are o cicatrice pe antebrațul mâinii stângi. La data dispariției minora era îmbrăcată cu o bluză și o pereche de pantaloni de culoare albă și avea asupra sa actele de identitate. Și polițiștii din Lumina au fost sesizați că minora Ana Maria Modjes, de 14 ani, din localitate, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Minora a mai părăsit domiciliul în luna septembrie 2009, dar a revenit după trei zile. Fata are o înălțime de 1.65 m, corpolentă, ten deschis, părul castaniu, lung până la nivelul umerilor, drept, cu cărare pe mijloc, față rotundă, ochii căprui, nas mic, cicatrice post operatorie de cinci centimetri în partea dreaptă a abdomenului. La data dispariției minora era îmbrăcată cu o pereche de pantaloni blue-jeans de culoare închisă, pulover din bumbac de culoare neagră, geacă albă, pantofi sport de culoare albă. Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu aceste persoane sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112.