Două fete de 14 şi 15 ani, dispărute de acasă

Două fete de 14 și 15 ani, dispărute de acasă

Polițiștii constănțeni caută două minore, care au plecat de acasă și nimeni nu știe nimic despre ele. Andreea-Nicoleta Slabu, în vârstă de 14 ani, este din orașul Murfatlar. Părinții ei spun că a plecat în urmă cu trei zile de acasă, dar nu s-a mai întors. Andreea are părul blond, tuns la baza gâtului și are 160-165 cm înălțime și 55 de kilograme, fără semne particulare.O altă fată, de 15 ani, este căutată în disperare de părinți, care de mai bine de două săptămâni nu mai știu nimic de copilul lor. Corina Crăciun este din Cernavodă și în data de 25 iulie a plecat de acasă, dar nu s-a mai întors.Era îmbrăcată obișnuit, cu pantaloni albaștri, tricou alb, vestă gri cu glugă și papuci roz. Ca semnalmente, Corina are o înălțime de 150 cm, 50 kg greutate, ten alb, păr brunet tuns scurt, față ovală și ochi căprui. Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Dispeceratul I.P.J. Constanța, tel. 0241.611.364, interior 20005 sau Serviciul Investigații Criminale, tel. 0241.502.168.