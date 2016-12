Două fete au dispărut de acasă, căutate de poliţişti şi familie

Două fete au dispărut de acasă, căutate de polițiști și familie

Polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția a două fete, în vârstă de 23 și 27 de ani. Mădălina-Georgiana Apalane, în vârstă de 23 de ani, din comuna Săcele, județul Constanța, este căutată de polițiștii constănțeni, după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit până în prezent. Ea are aproximativ 1.75 metri înălțime, constituție astenică, față ovală, ten deschis, ochi căprui, păr vopsit negru și nu are semne particulare. La data plecării, fata purta pantaloni albaștri, pantofi sport negri și geacă bej.De asemenea, polițiștii au mai fost sesizați de familia altei fete, Mădălina-Cătălina Bordei, în vârstă de 27 de ani, din comuna Valu lui Traian, din județul Constanța. Aceasta a plecat dintr-un imobil în care locuia cu chirie, în municipiul Constanța, și nu a mai revenit până în prezent.Mădălina are 1.75 înălâime, 50 de kg greutate, constituție atletică, păr negru, tuns până la umeri, față ovală și fără semne particulare. La data plecării aceasta era îmbrăcată în pijamale.Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Postul de poliție Valul lui Traian, Postul de poliție Săcele sau Dispeceratul I.P.J.Constanta, tel.0241/611.364 int.20005.