Dosarul pensionarului cercetat penal după ce a fost călcat de un scuter în parc, pasat între procurori şi poliţişti

Dosarul pensionarului cercetat penal după ce a fost călcat de un scuter în parc, pasat între procurori și polițiști

Drama pensionarului accidentat în urmă cu aproape doi ani de un motoscuter în parcul de la Gară continuă în hățișurile birocrației și pe holurile secțiilor de poliție. La cei 64 de ani ai săi, suferind de numeroase afecțiuni în urma unui atac ischemic cerebral, agravate de incidentul din parc, Vasile Ciocan își caută încă dreptate în justiție, schimbând sistematic rolul de victimă în cel de infractor hăituit de autorități. Și asta pentru că bătrânul s-a trezit și el cu o plângere penală pentru distrugere din partea celui care l-a călcat cu scuterul și l-a bătut mai apoi cu pumnii. Pensionarul este acuzat că, după ce a fost izbit în plin, s-a ridicat nervos de la pământ și a lovit cu putere cu picioarele în motoscuter, căruia i-a adus serioase avarii. Greu de crezut dacă ținem cont că Vasile Ciocan abia se poate mișca din cauza unui atac cerebral și, în plus, în urma impactului, se alesese cu piciorul fracturat și serioase contuzii la nivelul capului și coloanei cervicale. Deși accidentul s-a produs în luna aprilie 2008, dosarul se află încă în lucru pe masa organelor de cercetare, care trag de timp și întârzie să îl trimită în judecată pe Marius Tămâianu, tânărul care conducea scuterul agresor. În același timp, partea vătămată este plimbată de mai bine de un an pe drumuri între Parchet, Secția 3 Poliție și Medicina Legală, ba în calitate de inculpat, ba în postura de victimă. Pentru că, potrivit concluziilor IML, a avut nevoie de peste 45 de zile de îngrijiri medicale și a necesitat patru internări la sanatoriul de la Mangalia, Vasile Ciocan a făcut plângere penală împotriva tânărului de pe motoscuter pentru vătămare corporală. Astfel, în momentul de față, oamenii legii instrumentează două dosare în care pensionarul este o dată victimă și o dată agresor. Cercetări extinse Deși inițial Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța ne-a anunțat că dosarele au plecat de la Secția 3 la Parchet și apoi în instanță, tânărul fiind judecat pentru vătămare corporală, iar bătrânul pentru distrugere, astăzi ni s-a confirmat că speța este încă în lucru la poliție. Asta pentru că pensionarul a mai suferit un accident rutier, în luna februarie a acestui an, fiind rănit din nou. „Parchetul a trimis dosarul înapoi la Poliție, solicitându-se documente medicale care să ateste dacă există vreo legătură între vătămările suferite de Vasile Ciocan în accidentul cu motoscuterul și accidentul rutier. Polițiștii fac cercetări și așteaptă răspunsuri din partea instituțiilor medicale unde a fost internată victima: la spitalul din Mangalia pentru vătămarea corporală cu autoturismul și la Spitalul Județean pentru vătămarea cu mopedul. Trebuie să se stabilească dacă este vreo legătură între rănile suferite în cele două evenimente. S-a mai solicitat și un supliment de expertize medicale”, ne-a de-clarat subinspectorul Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al IPJ. Coincidențe stranii Vasile Ciocan ne-a explicat însă că nu există nicio legătură între leziunile suferite în cele două accidente, însă sunt câteva co-incidențe stranii între evenimente. Bătrânul susține că cel care l-a accidentat pe trecerea de pietoni la începutul anului este vecin și prieten cu tânărul care l-a lovit în parc. „Le-am spus polițiștilor că sunt prea multe coincidențe, mai ales că au mai existat situații de intimidare. Am fost împins de pe trotuar în mijlocul străzii, printre mașini, de câțiva indivizi, care apoi s-au făcut nevăzuți. Apoi am fost călcat de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. M-a lovit în plin și mi-a rupt piciorul, pe celălalt. Șoferul este vecin, stă pe aceeași stradă, la un bloc distanță, de Tămâianu, cel care m-a lovit în parc. Polițiștii mi-au spus că sunt două lucruri separate și că nu pot face nicio legătură între cele două accidente”, ne-a spus Vasile Ciocan. Pensionarul ne-a explicat că toate internările în spital s-au făcut înainte de producerea accidentului rutier. „Nu au cum să susțină că rănile provocate de scuter au fost agravate sau influențate în vreun fel de accidentul rutier. În primul rând, toate internările mele de la Mangalia din cauza traumatismelor suferite la coloana cervicală s-au făcut înainte să fiu călcat pe zebră. Doar o internare am mai avut, ulterior, la sanatoriu, însă ea fusese programată cu mult timp înainte. De la accidentul rutier m-am ales doar cu o fractură la piciorul drept și am fost internat la Spitalul de Oase de la Eforie. Așa că degeaba încearcă ei să tragă de timp și să-l scape pe individ. Eu am cerut de la Poliție să îmi dea trimitere la Medicină legală pentru a fi din nou examinat deoarece am mai avut, între timp, două internări la sanatoriul din Mangalia tot din cauza problemelor la coloana cervicală. Mi-au spus că nu se poate, fiindcă nu au bani să plătească expertiza. M-am oferit să o plătesc eu, dar tot degeaba”, ne-a declarat Vasile Ciocan. Pensionarul se teme că organele de cercetare încearcă să tărăgăneze ancheta în speranța de a-l face scăpat pe tânărul care l-a lovit cu motoscuterul, din moment ce, la aproape doi ani de la producerea evenimentului, dosarul nu a ajuns nici măcar în instanță. Probleme cu legea De partea cealaltă, se pare că problemele cu legea se țin scai de Marius Tămâianu. Pe 19 mai 2009, tânărul a fost condamnat de Judecătoria Constanța la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui autoturism pe drumurile publice fără permis și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție. De asemenea, pe rolul Judecătoriei se află un alt dosar penal, care îl are în prim-plan, în calitate de intimat, tot pe Marius Tămâianu, el fiind judecat pentru vătămare corporală din culpă. Bătut în mijlocul parcului Pe 20 aprilie 2008, chiar în ziua de Florii, Vasile Ciocan a mers la Biserica din parcul de la Gară. A stat la slujbă, după care a plecat într-o plimbare pe aleile din parc. În timp ce străbătea aleile, un tânăr călare pe un motoscuter l-a lovit în plin. Bătrânul a căzut la pământ, pierzându-și cunoștința. Și-a revenit după câteva momen-te, a încercat să se ridice, însă a fost lovit cu pumnii de șoferul nervos că și-a zgâriat scuterul din pricina accidentului. Plin de sânge, cu piciorul rupt, i-a anunțat pe gardienii din parc, care în mo-mentul acela jucau table în foișorul de pensionari. A fost anunțată poliția, iar o ambulanță l-a trans-portat pe bătrân la spital. Doctorii nu i-au găsit inițial decât o fractură la picior, însă, după câteva săptămâni, pentru că nu se simțea bine, Vasile Ciocan a fost din nou dus la spital, fiind descoperit cu traumatisme și contuzii la nivelul coloanei cervicale. Pensionarul a făcut plângere penală pentru vătămare corporală însă, în scurt timp, s-a trezit că el este anchetat de polițiști și procurori pentru distrugere.