Dosarul NANA / Ce măsuri au dispus procurorii

În continuarea cercetărilor din dosarul penal având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate și arendarea unor terenuri amplasate pe raza comunei Nana, procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații:- Niculae Tudorița, Decu Florian, Neagu Marius Gelu și Dobre Marian sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, spălare a banilor, conflictul de interese și fals în declarații;- Dobre Gheorghe sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, spălare a banilor și conflict de interese;- Preda Simona Alina, Preda Vasilica, Enciu Domnica și Negoiță Daniela sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare a banilor;- Tudorache Nicolae sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, spălare a banilor și fals în declarații;- Ștolea Georgică sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu și spălare a banilor.Totodată, față de inculpații Niculae Tudorița, Decu Florian, Dobre Marian, Neagu Marius Gelu, Dobre Gheorghe și Preda Simona Alina, s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 zile.Anchetatorii spun că, în perioada 2005 – 2010, inculpații Niculae Tudorița, Decu Florian, Neagu Marius Gelu, Dobre Marian și fostul primar comunei Nana, Budeșteanu Dumitru (în prezent decedat), au inițiat, constituit și sprijinit un grup infracțional organizat, la care au aderat inculpații Preda Simona Alina, Dobre Gheorghe, Preda Vasilica, Enciu Domnica și Negoiță Daniela, fapte urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie. În aceeași perioadă, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, în calitate de membri ai Comisiei de fond Funciar Nana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de avantaje/foloase necuvenite, inculpații Niculae Tudorița, Decu Florian, Neagu Marius Gelu, Dobre Marian și Dobre Gheorghe, în unele situații, cu ajutorul inculpaților Preda Simona Alina, Preda Vasilica, Enciu Domnica, Tudorache Nicolae și Negoiță Daniela, nu au îndeplinit sau au îndeplinit în mod defectuos acte în legătură cu reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri revendicate în numele unui număr mare de persoane (cca. 100), fapte care au cauzat prejudicierea domeniului privat al statului cu valoarea terenurilor retrocedate.În realizarea scopului vizând retrocedarea de terenuri, inculpații au utilizat diverse manopere frauduloase, inclusiv falsificarea unor înscrisuri dintre care enumerăm: procese verbale de ședință, cereri de retrocedare, declarații pe propria răspundere, acte de stare civilă ori copii de pe acestea, declarații olograf, diverse adrese.Ulterior validării ori emiterii titlului de proprietate, în scopul ascunderii originii ilicite, au transferat, au determinat ori au ajutat la transferul dreptului de proprietate asupra unor terenuri retrocedate, totodată au săvârșit acțiuni care au avut ca rezultat dobândirea, deținerea și folosirea de bani și terenuri cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni.