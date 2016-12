Dosarul Microsoft. "Nu am cerut şi nu am condiţionat primirea de bani sau alte foloase din partea nimănui"

Dosarul Microsoft. "Nu am cerut și nu am condiționat primirea de bani sau alte foloase din partea nimănui"

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele PSD Dan Nica, vizat de cererea DNA privind începerea urmăririi penale a nouă foști miniștri, susține, într-un comunicat transmis azi, că nu a cerut și nu a condiționat primirea de bani sau alte foloase din partea nimănui și că nu a deținut și nu deține societăți offshore."Societăți offshore nu am deținut și nu dețin nici direct, nici indirect. Nu am cerut și nu am condiționat primirea de bani sau alte foloase din partea nimănui. Nu am avut nicio legătură cu intermediarii acestor contracte, fiind de notorietate adversitatea mea față de aceștia din 2000 și până în prezent. Nu am crezut și nu cred în necesitatea existenței intermediarilor în relația cu un monopol", menționează Nica.