Dosarul lui Sever Mureşan a fost amânat pentru luna februarie 2008

Dosarul lui Sever Mureșan a fost amânat pentru luna februarie 2008

La Tribunalul Constanța a avut loc un nou termen de judecată în procesul fostului acționar majoritar al Băncii Dacia Felix, Sever Mureșan, și a fostului director al băncii, Mircea Horia Hossu, după ce magistrații Curții de Apel au dispus rejudecarea cauzei. Instanța a constatat că nu a fost realizată procedura de citare cu Sever Mureșan, care se află arestat în Franța ca urmare a problemelor judiciare pe care le are. Potrivit rechizitoriului, în perioada 1993 - 1995, Sever Mureșan, în calitate de președinte al mai multor societăți comerciale cu sediul în România și străinătate și de membru în Consiliul de Administrație al BDF, a obținut de la această bancă credite în valoare de peste 1.000 de miliarde de lei vechi, cu scopul de a achiziționa oțel-beton și de a-l exporta către societatea Cadewel Investment Ltd. din Insulele Virgine. Mureșan era administratorul firmei Cadewel Investment Ltd. Pentru „acoperirea rambursării” creditelor, Mureșan, în înțelegere cu Mircea Horia Hossu, ar fi întocmit și folosit documente financiar-bancare false. În raportul Băncii Naționale a României, din aprilie 1996, se arată că grupul de firme SM Invest, condus de Mureșan, datorează BDF 800 de miliarde de lei vechi. Un capitol separat al cercetărilor l-a constituit depozitul BDF la Fondo Sociale Di Cooperazione Europa (Milano-Italia). La acest fond a fost depusă suma de 160 de milioane de dolari, bani transformați, la 5 iunie 1995, în obligațiuni la purtător, aparținând societății Party Pool SA. Conform anchetatorilor, această societate era administrată de Sever Mureșan. În ianuarie 1997, Mureșan și Hossu au fost arestați în acest dosar, dar după câteva luni, din cauza unor vicii de procedură, cei doi au fost puși în libertate. Procesul în care Sever Muresan și Mircea Horia Hossu au fost acuzați de înșelăciune în dauna BDF a început la Judecătoria Cluj-Napoca și a fost strămutat, în aprilie 1998, la Judecătoria Suceava, care a început judecarea în lipsă a lui Mureșan, întrucât era fugit din țară. Mureșan a trecut prin mai multe arestări Mureșan a fost arestat, în luna iunie 1999, în Ungaria, în baza unui mandat de arestare internațional emis de un judecător de instrucție elvețian, sub acuzația că a devalizat BDF cu peste 159 de milioane de dolari, fiind apoi transferat în Elveția. În noiembrie 2000, Mureșan a fost condamnat de Curtea Corecțională din Geneva la trei ani și jumătate de închisoare și la cinci ani de interdicție în Elveția, într-un caz de escrocherie în valoare de 25 de milioane de dolari în detrimentul Băncii Dacia Felix. Sever Mureșan a fost acuzat că a deturnat, în beneficiul său, în special cu complicitatea unui bancher român și a societăților sale, bunurile depuse la Geneva de BDF. În decembrie 1999, Judecătoria Suceava a dispus arestarea lui Sever Mureșan, iar Ministerul Justiției a declanșat procedura de extrădare a acestuia din Elveția. Mureșan a fost adus în România pe 18 iunie 2001, fiind dus în arestul IJP Suceava, de unde a fost eliberat pe 29 iunie 2001. După aducerea în țară a lui Mureșan, s-a obținut strămutarea dosarului la Constanța. La instanțele constănțene, dosarul a trecut prin mai multe cicluri procesuale, în prezent, rejudecându-se la Tribunalul Constanța. Un nou termen de judecată a fost stabilit pentru 4 februarie 2008.