Dosarul fondurilor europene pentru RAJA Constanţa - ţinut în loc de criza financiară din justiţie

Dosarul fondurilor europene pentru RAJA Constanța - ținut în loc de criza financiară din justiție

Ieri, magistrații de la Judecătoria Constanța au amânat dosarul lui Nicușor Constantinescu din cauza neîndeplinirii procedurii de citare cu însuși inculpatul. Lipsa de procedură a fost cauzată de criza banilor din justiție. Nu există fonduri pentru trimiterea citațiilor și, astfel, părțile din dosar nu iau la cunoștință de desfășurarea procesului. În aceeași situație sunt, zilnic, sute de dosare. Dacă nu sunt bani de citații, se consumă, însă, hârtie, timp și nervi, atât în Justiție, cât și în ceea ce privește justițiabilii. Se aude că abia după data de 25 mai se va rezolva problema banilor, iar citațiile vor fi trimise către destinatari. Așa că, la termenul următor, din data de 19 iunie, Nicușor Constantinescu n-ar trebui să mai aibă vreo scuză să nu se prezinte în fața judecătorilor, pentru a răspunde acuzațiilor aduse. Prejudiciu de peste un milion de euro Amintim că, în luna decembrie 2008, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a lui Nicușor Daniel Constantinescu, președinte al Consiliului Județean Constanța, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă continuată. Asta, după ce anchetatorii l-au citat de nenumărate ori, iar inculpatul a refuzat să se prezinte pentru a-i fi prezentat materialul de urmărire penală. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, în perioada mai - iulie 2008, Nicușor Daniel Constantinescu, în calitatea de președinte al Consiliului Județean Constanța și ordonator principal de credite, nu și-a îndeplinit îndatoririle și însărcinările în exercițiul funcției, cu știință, în mod deliberat și cu rea-credință, prin refuzul constant de a executa obligațiile de plată ce rezultau din Memorandumul de finanțare nerambursabilă (semnat între Guvernul României și Comisia Europeană), aplicat prin Contractul de Implementare a Măsurii ISPA „Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța” și prin Contractul de execuție a lucrărilor referitoare la investiția „Conducte de descărcare în mare pentru Stațiile de epurare Constanța Nord și Eforie Sud”. În baza documentelor menționate, Consiliul Județean Constanța era obligat să cofinanțeze în proporție de 21% investiția, în calitate de beneficiar local al acesteia. Procurorii spun că refuzul de a executa obligațiile de plată sus-menționate a avut drept consecință producerea unui prejudiciu în paguba SC RAJA SA Constanța, cu afectarea bunului mers al investiției ce se realiza prin măsura ISPA. Ca urmare a neplății lucrărilor efectuate de constructorul angajat în realizarea investiției sus-menționate, lucrările au fost temporar suspendate, constructorul solicitând penalități și alte cheltuieli rezultate din pricina întârzierilor. Valoarea totală a acestor penalități și cheltuieli suplimentare este de 1.006.658,97 euro, reprezentând prejudiciu în dauna RAJA Constanța. În cauză, Regia Autonomă Județeană de Apă (RAJA) Constanța s-a constituit parte civilă. Tentativă eșuată de returnare a dosarului la DNA La termenul anterior, avocatul lui Constantinescu a invocat excepția privind nelegala sesizare a instanței de judecată, care a fost respinsă de magistrații de la Judecătoria Constanța. Drept argumente în acest sens, avocatul lui Constantinescu a invocat mai multe aspecte legate de cercetările efectuate de DNA și care i-ar fi încălcat dreptul la apărare al inculpatului. Numai că toate aceste „speculații” avocățești au fost considerate neîntemeiate, astfel că dosarul a rămas pe rolul Judecătoriei Constanța. Dovada că nu a fost respectat contractul Din „culisele” acestui dosar, vă prezentăm în continuare documente care ar arăta că președintele Consiliului Județean Con-stanța, Nicușor Constantinescu, a refuzat în mod deliberat să facă plățile ce rezultau din Memorandumul de finanțare nerambursabilă (semnat între Guvernul României și Comisia Europeană), aplicat prin Contractul de Implementare a Măsurii ISPA „Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța” și prin Contractul de execuție a lucrărilor referitoare la investiția „Conducte de descărcare în mare pentru Stațiile de epurare Constanța Nord și Eforie Sud”. Într-un referat întocmit de directorul Direcției Buget Finanțe, economist Tudorel Pârvu, la data de 20.03.2006, și adresat președintelui CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, se spune: „În baza contractului B «conducte de deversare în mări» Consiliul Județean Constanța are obligația de a vira cofinanțarea programului ISPA conform datelor de mai jos: 1. Ministerul Finanțelor Publice - Oficiul de Plăți și Contracte cu adresa nr. 542787/07.02.2006 a solicitat virarea sumei de 125.219,98 EUR cu scadența 28 februarie 2006. Deși în baza referatului din 15 februarie 2006 am solicitat plata sumei respective, nu ați aprobat efectuarea plății până la clarificarea unor aspecte legate de realizarea programului ISPA în ansamblul său. Ulterior, Ministerul Finanțelor Publice cu adresa nr. 547849/17.03.2006 comunică Consiliului Județean Constanța că neplata sumei de 125.219,98 EUR la scadență atrage calcularea de penalități de 0,1%/zi ce vor fi în sarcina beneficiarului final. 2. Ministerul Finanțelor Publice cu adresa nr. 547643/16.03.2006 ne solicita plata sumei de 80.226,72 EUR cu scadența 23 martie 2006. În caz contrar se vor calcula penalități de 0,1%/zi în sarcina be-neficiarului final. 3. RAJA Constanța cu adresa nr. 9955/14.03.2005 notifică Consiliul Județean Constanța prin Biroul Executorului Judecătoresc Munteanu Ionel că nu a respectat obligațiile asumate în programul ISPA privind achitarea cotelor de cofinanțare și alimentarea contului de garanție ESCROW. De asemenea, solicită ca eventualele penalități achitate să revină în sarcina Consiliului Județean Constanța din vina căruia au rezultat. Având în vedere datele de mai sus solicit aprobarea: a) Achitarea cotelor de cofinan-țare solicitate de Ministerul Finan-țelor Publice în valoare de 125.219,98 EUR, respectiv 80.226,72 EUR. b) Înaintarea la BERD de propuneri Consiliului Județean Constanța privind reprogramarea plăților în contul ESCROW (412,218 EUR din anul 2005, aprobate de BERD pentru plată în anul 2006) BERD solicită achitarea sumei de 412.218 EUR, amânată la plată în 2005, pentru a putea onora în martie 2006 plățile la contractul C.” Numai că Nicușor Constantinescu nu a luat în considerare referatul respectiv și a refuzat, în continuare, să facă plățile. Abia la data de 27 septembrie 2006, deci după șase luni, în urma unui fax trimis de directorul PAO/SAO din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Carmen Roșu, președintele CJ a scris cu mâna lui (după cum puteți observa pe unul dintre documente prezentate în facsimil) pe adresa respectivă: „Abia acum putem plăti în baza acestui document”. Dar ce scria în „documentul“ cu pricina?! Ministerul Finanțelor primise din partea Comisiei Europene o scrisoare cu privire la suspendarea transferurilor de fonduri de la Comisia Europeană către România pe „Măsura” Constanța până la clarificarea problemelor. Constantinescu era anunțat că, în urma discuțiilor purtate de către autoritățile române implicate în proiect, s-a convenit ca, pentru a nu influența negativ evoluția lucrărilor pe această Măsură, să se acționeze astfel: „ancheta referitoare la suspiciunea de fraudă să fie efectuată de autoritățile competente și să-și urmeze cursul firesc; iar în ceea ce privește Măsura, aceasta să continue fără a fi afectată, până la concluzia finală a acestei anchete, cererile de plată ale Contractorilor urmând a fi acoperite din banii deja existenți în contul aferent Măsurii, în valoare de 12.000.000 euro”. Totodată, reprezentanții Ministerului Finanțelor îi aduc aminte lui Constantinescu că are obligația de a plăti în continuare suma ce revine Consiliului Județean, respectiv aproape 1.100.000 de euro. Potrivit unui tabel privind „datoriile” acumulate, la suma de 1.088.893,22 se adaugă o penalizare de 21.777,86 euro, sumă care a fost virată doar din cauza greșelii lui Constantinescu și care provine din banii constănțenilor.